В США приняли законопроект о запрете урана из РФ

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Впрочем, в Конгрессе предусмотрели лазейку для обхода ограничений.

Новый законопроект, запрещающий импорт низкообогащенного урана из России, был одобрен палатой представителей США. Ограничения будут действовать до 2040 года, передает агентство РИА Новости.

Сообщается, что инициатива была одобрена необходимым большинством конгрессменов. Самое интересное, что законопроект предусматривает лазейку, отменяющую все введенные ограничения. Министр энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга может снять запрет на импорт. Это произойдет, если другие источники окажутся недоступными, а также при негативном влиянии на национальные интересы США.

«США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций», — заявляла Кэти Макморрис Роджерс, председатель комитета по энергетике палаты представителей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что только в первом полугодии 2023-го США приобрели 416 тонн топлива. Это стало максимальным показателем с 2005 года.