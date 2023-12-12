Не только Фриске: кого на самом деле любил Дмитрий Шепелев

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Шоумен воспитывает сына от певицы.

Дмитрий Шепелев некогда был одним из самых известных шоуменов в России. Однако после смерти его возлюбленной Жанны Фриске популярность начала стремительно падать. Редакция 5-tv.ru решила вспомнить жизненный путь знаменитости от первых шагов к славе до скандалов из-за денег певицы.

Детство

Дмитрий Шепелев родился в самой обычной семье в Белоруссии. В детстве он всерьез увлекался теннисом и плаванием и даже не мечтал о телевидении. Однако с карьерой спортсмена все никак не ладилось, поэтому Дмитрий решил попробовать себя на новом поприще. Он начал сниматься в массовке, и совсем скоро продюсеры заметили харизматичного юношу.

Сперва парня пригласили в качестве ведущего в телепрограмму «5×5». Родители Дмитрия всячески поддерживали увлечение сына. Они считали, что ему необходимо как можно раньше научиться зарабатывать деньги. Также молодой человек успел поработать на украинском телевидении. Однако в 2008 году его пригласили в Москву, в качестве ведущего одного из федеральных каналов.

Любовь по имени Жанна

Несмотря на то, что покорять столицу Шепелев приехал свободным от отношений, за его плечами был один неудачный брак. Телеведущий и его возлюбленная были знакомы семь лет, однако в официальных отношениях смогли продержаться лишь три недели.

Во время записи программы «Достояние республики» он повстречал Жанну Фриске. Девушка была старше его на несколько лет. Однако ведущего это не смутило. Долгое время влюбленные скрывали отношения. Однажды Дмитрий улетел в Мексику, где на тот момент проходили съемки с участием Жанны, чтобы поздравить ее с днем рождения. Спустя пару лет стало известно, что пара ждет ребенка.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Однако под красивой картинкой пряталась неоднозначная реальность. Поговаривали, что Шепелев фактически живет за счет своей сожительницы. Иногда ему даже не хватало денег, чтобы заплатить за ужин в ресторане. Но Фриске, похоже, такое положение дел не смущало. Вероятно, она видела в Шепелеве в первую очередь заботливого мужа в будущем и прекрасного отца для детей. Впрочем, это все может оказаться не более, чем слухами. К примеру, папарацци засняли парочку во время шоппинга в Майами. По сообщениям СМИ, все покупки своей возлюбленной оплачивал именно Шепелев.

В 2012 году дело шло к свадьбе. Певица познакомила своего избранника с родителями. Отец Фриске очень лестно отзывался о будущем зяте.

«Выбор дочери я одобряю целиком и полностью. Дмитрий — отличный парень! <…> В любом случае мы ее благословляем на этот брак», — рассказывал Владимир Борисович.

Однако выйти замуж за избранника Фриске так и не успела. Еще во время беременности ей диагностировали опухоль головного мозга. Оперировать девушку было поздно. В 2013 году после рождения единственного сына Платона певица лечилась и в России, и в США. Однако врачи не смогли спасти жизнь звезде. В 2015-м Жанны не стало.

А любил ли Шепелев по-настоящему?

За два дня до смерти Фриске Шепелев улетел вместе с сыном Платоном в Болгарию. Это событие стал причиной разлада с родственниками девушки. Впрочем, сам Дмитрий признавался, что хотел лишь защитить сына от траурных новостей.

«Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну — жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море», — заявил Шепелев.

Позднее отец Жанны начал упрекать несостоявшегося зятя в растрате накоплений дочери. Сам Дмитрий все опровергал. Также Владимир Фриске заявил, что Шепелев не позволяет им видеться с внуком. Но и эти обвинения телеведущий отрицал. По его словам, бабушка и дед сами не стремятся встречаться с Платоном.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном. Фото: Instagram* / dmitryshepelev

В 2017 году появилась информация, что Шепелев закрутил новый роман. На этот раз его избранницей стала дизайнер Екатерина Тулупова из Екатеринбурга. Пара познакомилась в детском саду, куда ходили их дети. В 2021-м у них родился сын, которого назвали Тихоном.

По словам ведущего, Платон очень переживал, что новый ребенок отберет у него все внимание отца. Но Шепелев пообещал ему, что ничего не изменится.

«И все же, перед самым рождением, Платона накрыло настолько, что мне пришлось отменять некоторые его занятия — он просто не находил силы сосредоточиться», — делился ведущий.

В будущем Шепелев намерен отправить Платона на учебу за границу. По его словам, у ребенка отличные способности к учебе. Кроме того, он осваивает гитару и мечтает стать рок-музыкантом. Не забывает отец рассказывать и о маме. По словам ведущего, у них дома хранится много фотографий Жанны. Для него важно, чтобы сын понимал, что у него была мама.

В эту версию немного не укладывается тот факт, что Дмитрия давно не видели на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена Жанна Фриске. По словам охранников, телеведущий не навещал певицу в течение нескольких лет.

«Да и Дмитрия, как мне рассказал один из наших, правда, он уже не работает, тут видели только в первый год после похорон. Потом и он ходить перестал. Но это и понятно, у него уже другая семья», — отмечали охранники.

«Вылез из норы»: Поплавская о возвращении Шепелева на телевидение

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев вывел в свет десятилетнего сына Платона. Они посетили премьеру сериала «Плакса», которая прошла в кинотеатре «Художественный».

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