Устойчива к антибиотикам: на Украине вспыхнула опасная инфекция в рядах ВСУ
The Telegraph: военные ВСУ заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
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Примерно 14% пациентов, проходивших лечение в медицинских учреждениях, заразились прямо в больницах.
На Украине существенно увеличилось количество случаев заболевания новой инфекции в рядах боевиков. Данными поделилось британское издание The Telegraph.
«Больницы борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — проанализировали журналисты.
Эта болезнь известна повышенной устойчивостью к антибиотикам. В трех больницах изучили данные — результаты испугали. Выяснилось, что 14% пациентов подхватили новую заразу прямо во время лечения в больнице.
На Украине еще один кризис — теперь в сфере здравоохранения. Медики из Незалежной сходятся в одном — нужно срочно вмешательство властей. А им не до этого, как ранее узнал 5-tv.ru, депутаты Верховной Рады массово сдают мандаты. Готовится военный переворот?