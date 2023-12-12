Поклонники купили ему кислородный аппарат: судьба кинозлодея Юрия Шерстнева

Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Многие помнят его как палача из фильма «Три мушкетера», а молодое поколение — как авторитета Метлу из «Антикиллера».

Юрий Шерстнев — актер, имя которого стойко ассоциируется с образами жестоких и безжалостных злодеев. Сам актер однажды признался, что среди всех сыгранных им отрицательных героев, ему больше всего по душе был… сказочный Кощей. И тем удивительнее, что за этими мрачными образами скрывался человек с добрым и нежным сердцем. Так говорили о нем его близкие и друзья.

Детство

Юрий Шерстнев появился на свет в Москве, в апреле 1941 года. Он не успел узнать своего отца, который пропал на фронте, а ранние годы провел в Узбекистане и Удмуртии, куда его с матерью отправили в эвакуацию.

С детства Юрий обладал артистическим даром. Он любил шутить и разыгрывать окружающих. Однажды он так хорошо притворился бедным сиротой, что даже обманул свою мать. Он одел старую одежку, переметался грязными тряпками и постучался в дверь сельского дома, в котором они тогда жили. Мальчик рассказал выдуманную печальную историю о своей жизни, добавил, что он больной и голодный, и выпросил себе немного хлеба. Родная мать не узнала собственного ребенка в этом замаскированном нищем, сжалилась над ним и стала собирать для него еду. Тогда маленький шутник раскрыл свою личность и рассмеялся.

Спустя год после окончания войны они смогли вернуться в Москву, где им досталась квартира в районе современного Нового Арбата. Юрий посещал драматический кружок, учился играть на гитаре и хотел стать музыкантом. Но руководительница кружка увидела в Шерстневе большой потенциал, и на одно из представлений она пригласила Бориса Захаву — известного актера, режиссера и ректора школы Вахтангова, которая позже стала известным училищем им. Щукина. Захава поддержал ее мнение: этот парень просто обязан стать актером. И окончив школу, Юрий без проблем поступил в Школу-студию МХАТ.

Карьера

Шерстнев начал свой творческий путь, играя в театральных постановках. Сам он больше всего ценил именно одну из своих сценических ролей. Роль была, разумеется, злодейская — но и сказочная в то же время. Актер признавался, что даже не мечтал повторить на экране знаменитого «кощея» Милляра, но на сцене, похоже, ему это удалось. Он рассказывал, что однажды во время представления он услышал самую лестную оценку своей игры. Два мальчугана, увидев его Кощея Бессмертного, громко прошептали:

«Это же настоящий!» — «Да нет же, актер!» — «Да клянусь тебе: самый настоящий!».

Юрий Шерстнев. Фото: Кадр из сериала «Рожденная революцией», 1974 г.

Но известным на всю страну, Шерстнева сделало кино. Он появился примерно в сотне фильмов и сериалов, воплощая, как правило, образы разных злодеев. Интересно то, что с распадом СССР статус Шерстнева как самого закоренелого негодяя не изменился ни на йоту, и его типаж бандита стал невероятно популярен среди режиссеров. Каждый год выходило с его участием по 4-8 кинокартин, и он по праву продолжал носить статус главного кинозлодея страны.

Юрий Шерстнев. Фото: Кадр из сериала «Александровский сад», 2005 г.

Все свое свободное время актер уделял необычному увлечению — отделке и восстановлению древних музыкальных инструментов, на которых он мог сыграть известные мелодии.

Последние годы

На склоне своей жизни Юрий Борисович страдал от тяжелого заболевания легких, которое не давало ему спокойно жить. Его функция легких была снижена до 18%, и сам полноценно дышать актер не мог. Он имел концентратор кислорода, но тот был старый и большой. Чтобы выходить из дома, ему нужен был портативный аппарат, стоимость которого превышала совокупный доход его семьи в 10-15 раз.

Тогда он решил обратиться к своим поклонникам и попросить их о поддержке. Актер упомянул, что не может рассчитывать на помощь своих детей, а они с женой живут только на две небольшие пенсии. Его призыв не остался без ответа. Более 500 человек, которые ценили его искусство, сделали пожертвования, отправив деньги на специальный счет для сбора средств на концентратор. И через три месяца у Юрия Шерстнева уже был нужный аппарат. Это продлило ему жизнь на 3,5 года.

Весной 2017 года он заболел воспалением легких, которое усугубило его состояние. Он почувствовал себя плохо, но скорая помощь не успела его спасти. Актер ушел из жизни в возрасте 76 лет, 12 мая 2017 года.

Рядом с ним находилась вторая жена — актриса и режиссер Любовь Макеева, которая младше его на 14 лет. Они познакомились в Театре им. Станиславского, где она в молодости работала заведующей реквизитом. Шерстнев стал любящим отцом для ее маленького сына от первого брака — Ильи. Вместе с ней актер прожил счастливые 35 лет.

Шерстнев рассказывал журналистам, что в первом коротком браке у него появилась дочь, однако после развода с женой он с ней потерял контакт.

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