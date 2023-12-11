Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы
Правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Он введен до 31 мая 2024 года.
Введен временный запрет на экспорт пшеницы — до конца мая 2024 года. С таким сообщением выступили в пресс-службе Кабмина в беседе с ТАСС. Решение основывается на обеспечении безопасности в сфере продовольствия и подготовке стабильных цен на зерно.
«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы», — опубликовано сообщение.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Правительство РФ рассматривает запрет на вывоз зерновых.