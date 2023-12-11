Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы Сегодня, 23:21 Дарья Евстрахина 15 15 Правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Он введен до 31 мая 2024 года.