Нож в спину: бывший парень Гоар Аветисян судится с ней за ребенка

Фото: Instagram* / goar_avetisyan

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Блогер рассталась с молодым человеком два года назад на весьма драматичной ноте.

Бывший парень визажиста и блогера Гоар Аветисян рассталась со своим молодым человеком Сергеем Григорянцем два года назад на весьма драматичной ноте. Но ради общего сына Гаспара знаменитость поддерживала с бывшим общение — она позволяла ему видеться с ребенком.

При этом в социальных сетях бывшие любовники не стеснялись отправлять колкости друг в друга. Теперь конфликт постепенно перешел на юридическую сторону. Весной Григорянц подал иск против Аветисян.

Дело находится в категории «об установлении отцовства», сообщает StarHit.ru. Очевидно, Аветисян не указала бывшего избранника в документах сына, так как их брак официально зарегистрирован не был.

«У армян загс не так важен, как семейное одобрение. И в мое первое замужество загса не было. Хотя все думали, что мы в официальном браке. В рамках соцсетях выходит, что, если ты надела белое платье, пригласила тысячу гостей, вы посидели в ресторане, то ты официально замужем», — рассказывала визажист.

Долго их отношения не продлились, они расстались после рождения сына. Причиной Гоар неоднократно называла холод и отторжение со стороны Сергея. Когда она делала ряд операций по уменьшению объемов тела, мужчина не поддерживал ее. А вот сам экс-любовник отрицательно говорил о друзьях и коллегах бывшей девушки.

«Скажу, как есть. Конечно, хотел бы вернуться. Но только в одном случае. Если без этих людей, которые присутствуют в ее жизни сейчас. Они пока не высосут все из нее, не отпустят и жить не дадут спокойно. Эти бесхребетные, полностью продавшиеся люди оставят ее несчастной. Просто она еще не понимает», — раньше говорил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Мария Погребняк рассказала о разводе с мужем.

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