Путин назвал освоение Арктики приоритетом для обороны и энергопотенциала РФ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Schein

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Миллионы людей проживают на этой территории.

Освоение Арктики — это неоспоримый для России приоритет для наращивания обороны, энергетического потенциала и логистики. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию арктического региона.

Если вдуматься, на этой территории постоянно работают проживают миллионы людей. Путин напомнил, что эта зона имеет для нашей страны стратегическое значение. Не стоит забывать, что в этом регионе полно масштабных логистических и экономических возможностей.

«И потому дальнейшее освоение и обустройство этих территорий — безусловный приоритет», — сообщил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что для прямой линии Владимира Путина поступило больше миллиона вопросов.