Муж бросил ее в чужой стране ради другой женщины: как сложилась жизнь Селезневой

Фото: Кадр из к/ф «Московские каникулы», реж. Алла Сурикова, 1995 г.

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Ее судьба была наполнена упущенными возможностями — она мечтала стать тренером, но последний отборочный тур не прошла.

Еще в подростковом возрасте Ирина Селезнева вошла в состав Олимпийской сборной СССР по плаванию. Но не смогла пройти последний отборочный тур.

Получив школьный аттестат, без экзаменов поступила в институт физкультуры. И была вполне довольна перспективой. Но как-то ради интереса оказалась в театральной студии. Ее пародии на Нани Брегвадзе, Любовь Орлову и даже Робертино Лоретти впечатлили режиссера Иосифа Саца. Это он убедил Ирину не зарывать лицедейский талант. Она рискнула. И с первого раза поступила в ленинградский ЛГИТМиК.

Жизнь забурлила. Почти сразу ее покорил кубинец Эмилио с параллельного курса. Увы! Оказалось, горячий латинос морочил голову не только ей. По соседству в общежитии жила другая его зазноба и уже ждала ребенка. Впрочем, страдать Ирине долго не пришлось. Сокурсник Максим Леонидов давно не давал ей проходу. Она и не заметила, как снова влюбилась.

На четвертом курсе сыграли шикарную свадьбу. А после института оба распределились в ленинградский БДТ. После армии Максим в театр не вернулся. Вместе с Николаем Фоменко он основал бит-квартет «Секрет» и стал звездой союзного масштаба. А Ирина три года была в его тени. Пока в 1987 году не сыграла Лизу Позднышеву в «Крейцеровой сонате».

Потом были роли в «Соблазне», «Московских каникулах», «Игре воображения»… Карьера набирала обороты. А у Максима наоборот. Трения в «Секрете» привели к распаду группы. И Леонидов стал выступать сольно. Не задалось, от былого успеха остался только пшик.

Пока Леонидов колесил с концертами по стране, Ирина жила с его родителями. В 1990 году семья певца решила переехать в Израиль. Вместе с ними в Тель-Авив уехала и Ирина. Способная к языкам она быстро выучила иврит. И стала выходить на подмостки Камерного театра.

И опять успех и главные роли! К тому же столичные режиссеры о ней не забыли и постоянно звали на съемки. В 1994 году она приняла предложение и феерично сыграла богатую итальянку в «Московских каникулах».

А Леонидову на новой родине все так же не везло. Его творчество совсем не трогало души местного населения. Он решил попробовать себя в строительном бизнесе. Но и там дело не пошло. На фоне личных неудач успех жены стал раздражать.

Хорошо, что музыканты «Секрета» решили реанимировать коллектив. Максим снова зачастил с концертами в Россию. И вновь оказался на вершине музыкального Олимпа. Аплодисменты, поклонницы… Ирина была слишком далеко. Максима все чаще стали видеть с «девочкой-видением» Анной Банщиковой.

Она не сразу узнала о новой любви мужа. Продолжала жить с его семьей и ухаживать за его дедушкой и бабушкой. А когда открылась правда:

«Я никогда не обвиняла Максима в том, что он полюбил другую. Мне было обидно и горько, что у него не нашлось ума, сердце и любви сказать спасибо за те годы, что мы провели вместе», — говорила Селезнева.

Расстаться красиво не получилось. Три года они спорили в суде по вопросу раздела имущества. Тогда же в своих интервью музыкант нелестно отзывался о «бывшей». Мол, всегда была сосредоточена только на себе, своей карьере, а я мечтал о ребенке.

После расставания Ирина не знала, «куда жить». Но близкая подруга не давала ей возможности погрузиться в пучину депрессии. И буквально силком тащила ее на все светские мероприятия. На одном из них она встретила англичанина Уилфреда. Несколько лет он терпеливо ожидал затянувшегося развода актрисы. А когда он состоялся, Ирина снова пошла под венец и переехала к мужу в Англию. Тогда же она простилась со своим актерским прошлым.

Уже больше двадцати лет она живет на родине Шекспира и помогает мужу управлять гостиничным бизнесом. Любимое хобби супругов — путешествия по миру. Своих детей у пары нет. За эти годы дочь мужа от первого брака Брайне и внучка Дейзи стали Ирине родными.

Она говорит, что ни о чем не жалеет. Ведь судьба — это цепочка случайных событий.

"Есть замечательная английская пословица — ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Это про мою жизнь…", - лирично подмечала Селезнева.

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