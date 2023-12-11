О чем мечтают наши дети? Что хотят школьники на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Lange

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Что дарить ребенку, дабы не прогадать с его желаниями?

В России прошло исследование, целью которого было выяснить, какие подарки наиболее желанны среди школьников от 8 до 14 лет. Результатами опроса, проведенного онлайн-школой Rebotica поделилась Газета.ру.

На первом месте по актуальности, ожидаемо, расположились гаджеты.

«Школьники обожают технологии, поэтому разные гаджеты, такие как смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура станут отличным подарком. Эти устройства не только развивают разные важные навыки, но и приносят детям удовольствие от использования», — говорится в результатах опроса.

Второе место заняли игрушки и конструкторы, основанные на популярных фильмах и играх. Наибольший интерес к ним проявили учащиеся начальных и средних классов.

Третье место досталось спортивному инвентарю. В 2024 году школьники хотят получить не только привычные велосипеды, ролики и скейтборды, но и коньки, сноуборды и горные лыжи. Некоторые респонденты отметили, что были бы очень рады путешествию на горнолыжный курорт.

Также школьники выразили интерес к получению в подарок онлайн-курсов по IT и 3D моделированию, а также видеоигр и игровых консолей.

«Независимо от возраста в Новый год дети ждут чуда, надеются на исполнение желаний порой даже сильнее, чем в день рождения. Поэтому важно, чтобы подарок для них был волшебным, а не просто полезным или понравившимся маме с папой. И по возможности стоит попробовать узнать, что мечтает увидеть под елкой именно ваш ребенок», — высказали свое мнение сотрудники компании.

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