Минобороны РФ разоблачило опасные эксперименты США на Украине во время СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Американские ученые испытывали на украинцах различные препараты, сообщил начальник войск РХБЗ. Что удалось узнать?

Сотрудники Минобороны США развернули свою деятельность на Украине и проводили эксперименты на гражданах во время конфликта. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в рамках брифинга российского оборонного ведомства.

Кириллов сообщил, что во время спецоперации удалось раскрыть ряд объектов, в том числе лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также получить доступ к служебной документации.

«Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона», — прокомментировал генерал-лейтенант.

Кириллов уточнил, что американские ученые испытывали украинцев на восприимчивость к зоонозным инфекциям, а также проверяли на них действие фармпрепаратов. Кроме того биологические образцы вывозились в Соединенные Штаты с фронта для их «возможного использования в наступательных биологических программах».

Начальник войск РХБЗ добавил, что в ходе проверок объектов в ЛНР и ДНР в одной из ветеринарных лабораторий был обнаружен набор эталонных штаммов микроорганизмов, привезенных из Американской типовой коллекции, которая предназначена для изучения заболеваний животных, имеющих экономическую значимость.

Было установлено, что в Биосферном заповеднике в Аскании-Нове в Херсонской области специалисты собирали данные о путях миграции перелетных птиц. Также удалось выявить, что они занимались сбором штаммов вируса птичьего гриппа, который крайне опасен для человека — показатель его летальности для зараженного достигает 40%.

Ранее начальник войск РХБЗ сообщал, что Соединенные Штаты сохраняют контроль над рядом биологических объектов на территории Украины, чтобы возобновить их работу после завершения конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что США свернули часть биопроектов после заявлений Минобороны РФ.