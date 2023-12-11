Голубой огонек: стало известно, с какими звездами россияне проведут новогоднюю ночь

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что телеканалы приготовили зрителям к праздничному столу?

Российские телеканалы обнародовали списки звезд-участников новогодних огоньков и музыкальных фильмов, которые покажут в эфире в главную ночь года — с 31 декабря на 1 января. Экраны украсят Shaman, Олег Газманов, Николай Расторгуев и многие другие, сообщает KP.RU.

Андрей Малахов пригласит в свою студию незвездных, но талантливых артистов со всех уголков страны. Провожать год они будут с народными песнями и плясками, но после боя курантов прозвучат популярные хиты.

Переключать каналы можно будет бесконечно. В разных программах примут участие Николай Расторгуев, Юрий Антонов, Shaman, Григорий Лепс, Олег и Родион Газмановы, Филипп Киркоров, Валерия, Александр Розенбаум, Максим Аверин, Лев Лещенко, Николай Басков, Дима Билан, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Лариса Долина, Любовь Успенская, Александр Маршал, Юлианна Караулова, Баста, Дина Гарипова, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Максим, Ваня Дмитриенко, Владимир Пресняков, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Ольга Бузова и другие полюбившиеся зрителю лица.

Некоторые телеканалы помимо огоньков подготовят специальные новогодние выпуски передач, а также снятые к празднику фильмы — в них будет и музыка, и танцы, и шутки. Зрителей будут развлекать комики Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Гоша Куценко, Денис Дорохов, Демис Карибидим и другие.

Ну и, конечно же, в эфире каналов будут крутить самые новогодние фильмы — покажут картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Операция „Ы“», «Служебный роман» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о главной новогодней елке России.