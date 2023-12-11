Выгорание вместо повышения: чем опасна излишняя продуктивность на работе

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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В погоне за успехом кумиров можно серьезно навредить себе.

Сегодня многие люди страдают от вечного чувства усталости, которое как будто не проходит, а только накапливается с каждым днем. Виной всему погоня за продуктивностью, вокруг которой сегодня выстроен рабочий процесс практически в любой компании. Однако специалисты говорят о том, что успех в работе вовсе не зависит от непрерывного труда. Основатель и руководитель онлайн-школы «Зачетный курс» Светлана Шмонина объяснила сайту dni.ru, важна ли продуктивность для достижения высот.

Эксперт поспешила развеять один из главных мифов про продуктивность — как оказалось, это вовсе не ключ к успеху. В равной степени на это также влияют талант, удача, мотивация, способность к быстрому обучению, умение ставить и достигать цели и т. д. Продуктивность несомненно приближает достижение цели, однако она не является гарантом того, что все остальное сложится успешно.

Продуктивность также не влияет на самореализацию. Сегодня культ продуктивности в основном раскручивают популярные блогеры и лидеры мнений. Заложенный в людях природой механизм подражания заставляет нас слепо верить кумирам, чтобы достичь их высот, однако специалисты уверяют, что таким образом мы просто подменяем собственные желания чужими.

Под влиянием культа продуктивности и механизмов подражания, обычные люди занимаются насилием над собственным организмом, не соизмеряя свои силы и стремления. Неудачи, возникающие из-за работы на износ, лишь снизят уровень мотивации и уверенности в себе.

Это разрушает и третий популярный миф — загнанность и непрерывная рутина никак не помогут выработать некий ресурс выносливости. Череда бесконечных задач приведет только к выгоранию и полному истощению организма.

Но как же бороться с культом продуктивности, если все вокруг только об этом и твердят? Эксперт посоветовал несколько простых методик:

Определить свои цели и расставить приоритеты — необходимо сосредоточиться на том, что для вас важнее и первостепеннее.

Не задавать себе невыполнимых задач — реалистично оцените свои силы и не пытайтесь прыгнуть выше головы.

Не стесняйтесь обращаться за помощью — не сосредотачивайте всю ответственность только на своих плечах, иначе вы рискуете не вынести нагрузки.

Придумайте, чем снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Помните, что смена деятельности — это не отдых.

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