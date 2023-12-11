Для прямой линии Владимира Путина поступило больше миллиона вопросов

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

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До большой пресс-конференции осталось три дня.

Три дня осталось до большого политического события — подведения итогов года с Владимиром Путиным. На этот раз решили объединить сразу два формата — большую пресс-конференцию президента и прямую линию общения с гражданами. Россияне активно задают вопросы.

Темы самые разные — и медицина, и внешняя политика, и состояние дорог, и жилье. И даже если вопрос не прозвучит в четверг в эфире, без внимания он не останется. В колл-центре, где круглосуточно принимают обращения, побывал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Больше миллиона обращений принято, а количество звонков все растет и растет. До большой пресс-конференции осталось три дня.

Со всей России принимаются обращения. Круглосуточно работники колл-центра прямой линии на связи со всеми регионами страны. Каждое смс, звонок или видео учитываются.

Вторую неделю отвечая на звонки, Наталья Батищева не хуже политика или чиновника разбирается в проблемах регионов.

«Очень много обращений поступает от мам первоклассников, и в принципе — от начальных классов, о том, что рюкзаки более пяти килограммов, отсюда развиваются болезни спины. Предлагают, чтобы в школах был уже второй комплект учебников, чтобы мамы сами не таскали рюкзаки», — рассказала Наталья Батищева.

Разговора с лидером страны ждут миллионы россиян. Людей волнуют вопросы ЖКХ и здоровья, в первую очередь.

«Очень хаотичное ценообразование на такси. Например, человек утром уехал за 150 рублей, а вечером возвращается с работы, идет небольшой, допустим, снег, и он уже возвращается, есть примеры когда в 10 раз увеличивается тариф. И он уже возвращается за 1500 рублей», — отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

В 2023 году большая пресс-конференция президента совмещена с прямой линией. В новом формате Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги года вместе со всей страной.

Вопросы президенту будут принимать до последней секунды прямой линии. Рассказать о проблеме можно в смс-ке, с помощнью звонка по телефону или через видео в социальные сети.