В Архангельской области планируют создать программу «школу полного дня»

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посещает сегодня Архангельскую область.

Владимир Путин посещает сегодня Архангельскую область. Президент уже побывал в одной из самых крупных школ региона. В ней обучается больше тысячи человек. В планах — создать всю инфраструктуру для реализации программы «школа полного дня» за счет дополнительных занятий и кружков.