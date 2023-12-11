«Заваливаются набок»: Путин приказал разобраться с ветхим жильем в Архангельске Сегодня, 17:33 Анастасия Бурмистрова 6 Путин приказал разобраться с заваливающимися набок домами в Архангельске

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

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Президент прилетел сегодня в рабочим визитом в регион и провел совещание.