Филипп Киркоров поборется с SHAMAN за звание «Певец года»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Всего в шорт-лист конкурса попали пять артистов.

SHAMAN и Филипп Киркоров поборются за звание «Певец года». Имена финалистов национальной музыкальной премии «Виктория — 2024» объявили сегодня, 11 декабря.

Оба исполнителя в этом году являются самыми представленными во всех номинациях престижной премии. Конкуренцию за звание «Певца года» им составят Дима Билан, Максим Фадеев, Владимир Пресняков. У последнего уже есть золотая статуэтка «Виктории — 2022».

В прошлом году он стал лучшим со своей песней «У тебя есть я». В финале он соперничал с Jony, Филиппом Киркоровым, Анатолием Цоем, Димой Биланом.

Кто же победит по итогам нынешнего года? Страна узнает победителя 16 марта 2024-го, именно на этот день запланирована церемония награждения лауреатов.

Премия «Виктория» была учреждена в 2015 году. Золотая статуэтка — фигурка девушки, олицетворяющая наслаждение музыкальным искусством, вручается за высшие музыкальные достижения по результатам прошедшего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров объяснил, почему прячет щеки от камер.