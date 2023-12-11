Враг разбит: армия России отразила 18 атак ВСУ под Донецком

Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В Минобороны сообщили об успехах наших бойцов за минувшие сутки.

Вооруженные силы (ВС) России отразили 18 вражеских атак на донецком направлении за сутки. Об этом сообщили в Минобороны в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.

В оборонном ведомстве уточнили, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отражены подразделениями «Южной» группировки войск. Поддержку им оказали российские авиация и артиллерия.

Украинские неонацисты были разбиты в районе населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка, расположенных в Донецкой народной республике (ДНР). Потери противника на данном участке фронта за сутки составили до 200 боевиков убитыми и раненными.

ВС РФ удалось нанести урон не только живой силе, но и технике противника. ВСУ потеряли две бронированные машины и две гаубицы Д-30 в ходе столкновений под Донецком.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразили место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха».