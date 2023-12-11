Она идеальна: что известно о главной новогодней елке России

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Дерево такое большое, что его видно из космоса.

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель страны. Как и прежде, требования к дереву были едва ли не строже, чем на конкурсах красоты.

В этом году елка не только внешне безупречна, но и моложе своих предшественниц — ей всего 84 года. Где ее нашли и когда доставят на Соборную площадь Кремля, расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Эта ель — по-настоящему кремлевского роста, ее высота — 25 метров, размах веток — восемь метров. Она такая большая, что ее видно из космоса, в этом году впервые ее нашли с помощью спутника. Идеальную ель, по традиции, нашли в Подмосковье и снова — в Щелковском городском округе.

«В 2021 году уже мы отправляли в Кремль главную ель. И в 2018 году. Для нас это очень почетно. Это стало доброй традицией», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Выбор ели уже стал настоящим ритуалом — ее привозят из этого подмосковного леса уже в 24-й раз. О том, чтобы натуральную ель заменить искусственной, речи не идет. Натуральной подмосковной ели 84 года.

«Эта ель уже перестойная. Поэтому спил экологии не нанесет никакого ущерба. А вот производство 25-метровой искусственной, я считаю, наиболее повредит экологии, чем доставка живой ели и ликвидация», — сказала старший участковый лесничий Наталья Гусева.

Этот лес, где стоит главная ель страны, превратился в сказочное место. Здесь своего момента ждут северные олени, которые повезут Деда мороза и Снегурочку. Под елкой устроили целое представление, на праздник приехали сотни гостей.

После того, как дерево подготовят к транспортировке, ее аккуратно погрузят на трейлер, чтобы не повредить, а на месте старой посадят молодые деревья. Ну а главную ель страны можно будет увидеть уже в 20-х числах декабря.

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