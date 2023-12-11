В ЦИК приняли решение о проведении выборов президента РФ в новых регионах

Фото: © РИА Новости / Владимир Николаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Голосование состоится в марте следующего года. По решению властей, оно пройдет в три дня.

Российские власти считают возможным проведение президентских выборов на территориях новых регионов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В понедельник, 11 декабря, состоялись консультации среди представителей Минобороны, ФСБ и руководства Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. На заседании обсуждался вопрос о проведении выборов президента России на указанных территориях.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов РФ», — сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Позднее все члены избирательной комиссии приняли решение о проведении голосования в четырех новых субъектах России, где введено военное положение.

Напомним, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Между тем полномочия действующего главы государства истекают 7 мая 2024 года. Выборы же, по решению ЦИК, пройдут в три дня — 15, 16 и 17 марта. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, такой формат голосования давно пришелся по душе россиянам и уже становится традиционным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин прокомментировал свое решение участвовать в выборах в 2024 году.