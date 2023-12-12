🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 12 декабря — немного странный день. Вторник несколько уводит мыслительные процессы от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления и фантазий. Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Могут возникать проблемы с самочувствием и здоровьем.

♈ Овны

В этот день Овны будут сильно напряжены, но возможны приятные известия, которые значительно улучшат ваше настроение на много дней вперед. Это может касаться как рабочих моментов, так и личной жизни.

Вас также ждут некоторые новости, которые — как минимум — вас сильно удивят. Вечером возможна встреча с давними друзьями или знакомыми, будет много интересных разговоров.

Космический совет: вас ждут интересные новости, неожиданная информация, а вечером лучше стоит встретиться с друзьями.

♉ Тельцы

Тельцам очень не хватает красок в жизни. Вы жаждете ярких эмоций и переживаний, это рвение может подтолкнуть вас к необдуманным действиям, которые могут привести к довольно серьезным последствиям. Сегодняшний день лучше провести вне дома, а еще лучше встретиться с друзьями и повеселиться, может, тогда тоска отпустит вас. Если вы давно хотели отправиться в путешествие, но вас что-то останавливало, сейчас самое подходящее время, дерзайте, вас ждет море приключений и новые знакомства.

Космический совет: не стоит оставаться дома и проводить день в одиночестве. Развейтесь, это поможет отвлечься от мрачных мыслей.



♊ Близнецы

Близнецов ждут приятные новости и сюрпризы. Очень высока вероятность важной встречи, которая может изменить вашу жизнь. Весь день вы будете в отличном настроении и готовы дарить позитив окружающим. Вам может поступить предложение, которое вы давно ждали, это может быть как повышение на работе, так и предложение романтического толка. На работе достаточно напряженный день, но вы легко справитесь со всеми поставленными задачами.

Космический совет: вас ожидает приятное предложение по работе или важная встреча, которая может изменить всю вашу жизнь.

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♋ Раки

Звезды готовят Ракам сложный день, предстоят муки выбора, от которого может зависеть ваше ближайшее будущее. Рассудительность, холодная голова и спокойствие сегодня ваши главные друзья. Со второй половинкой могут быть неприятные разговоры, перетекающие в серьезный конфликт. Вам стоит ярче проявлять свои чувства, ваша сдержанность воспринимается как отсутствие интереса. Не стоит сегодня планировать поездки, все планы пойдут под откос, лучше отложить это на пару недель.

Космический совет: проявите сдержанность и спокойствие, чтобы преодолеть все трудности, выпавшие на вашу долю.

♌ Львы

Львов ждет неудачный день. В первую очередь это коснется решения важных вопросов и посещения государственных учреждений. Все ваши старания не принесут должного результата, а только отнимут уйму времени и сил. Вам стоит быть готовыми к тому, что долги не будут возвращены в срок, вероятна также задержка зарплаты или иных выплат. Грядут несколько тяжелых дней, когда вам придется экономить на своих желаниях в пользу бытовых нужд. Не нужно расстраиваться, этот период быстро сменится благоприятным для вас временем.

Космический совет: звезды уготовили тяжелый день, вас ждут проблемы с финансовыми и бюрократическими вопросами.

♍ Девы

Девам придется собрать все силы в кулак и усердно трудиться. От вашей работы в ближайшее время может зависеть дальнейшая жизнь, не упустите момент. В этот период вы сможете многого достичь, однако это произойдет в том случае, если вы будете прислушиваться к советам знающих людей и не стесняться просить о помощи. Вас обязательно наставят на правильный путь и подскажут самое простое решение ваших проблем. Вечер советуем провести дома в кругу семьи, теплые душевные разговоры помогут вам настроиться на нужный лад и немного успокоиться.

Космический совет: чтобы разобраться с возникшими проблемами, вам придется проявить силу воли и, возможно, обратиться за помощью.

♎ Весы

Весы в этот день — сами творцы своего настроения, постарайтесь быть спокойными, сосредоточенными и сдержанными, тогда день пройдет размеренно и без особых проблем. Не переживайте и не волнуйтесь по пустякам, ваши эмоции могут передаться коллегам. От вас требуется контроль над своими эмоциями. День принесет много информации, важно отфильтровать ненужную и ложную, а такой там будет немало. Возможны конфликты в любовных отношениях, старайтесь не принимать все близко к сердцу.

Космический совет: обратите внимание на эмоции, они могут в этот день как помочь, так и помешать вам в работе и личной жизни.

♏ Скорпионы

Этот день может принести Скорпионам как хорошие, так и плохие моменты. Постарайтесь не реагировать на негатив слишком остро, это может спровоцировать эффект домино, и все ваши планы пойдут совсем не так, как бы вам того хотелось. Утро и день хороши для подписания договоров и заключения сделок, а вот вторая половина дня будет посвящена делам романтического характера. Звезды предупреждают: для отличного вечера вам нужно отключить телефон и направить все свое внимание на вторую половинку, иначе звонки, касающиеся работы, не позволят вам полностью расслабиться и получить максимум удовольствия от общения.

Космический совет: постарайтесь сохранить силы на работе, чтобы во второй половине дня уделить время любимым.

♐ Стрельцы

День у Стрельцов начнется максимально продуктивно. Утром вас могут ждать переговоры на работе, на кону может стоять благосостояние фирмы, и ваше участие в заключении сделки сыграет ключевую роль в вашей дальнейшей карьере. Хорошо пойдут и домашние дела, которые вы отложили. Неплохо было бы заняться своим здоровьем, в сезон простуд ваш иммунитет особенно подвержен болезням.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье, ведь даже легкая простуда может помешать вашим планам.

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♑ Козероги

Козероги, в последнее время вы постепенно отказываетесь от привычки строить планы. И это вам сильно мешает. Вам становится сложнее выполнять поставленные задачи, приходится часто додумывать на ходу. Не стесняйтесь просить помощи у близких, посвящайте их в свои дела, потому что очень скоро вам не обойтись без их участия. Постарайтесь быть предельно аккуратными за рулем, звезды предупреждают об опасности на дороге, высока вероятность встретить невнимательного водителя или пешехода в нетрезвом состоянии.

Космический совет: невнимательность и отсутствие четкого плана может сильно помешать вам. Также стоит быть внимательнее на дороге.

♒ Водолеи

В жизни Водолеев наступила белая полоса, все проблемы вы решаете без усилий, деньги так и идут к вам в руки, а в личной жизни царят взаимопонимание и идиллия. Отличный период для воплощения в жизнь самых смелых идей, нестандартные решения принесут вам много бонусов в виде приятных и полезных знакомств и финансовых благ. От вас требуется лишь проявлять инициативу и быть чуточку напористее. Вечер готовит для вас сюрприз, это может быть ошеломляющая новость, которая может изменить всю вашу жизнь.

Космический совет: вас ждет благоприятный день, который воплотит самые смелые ваши мечты и надежды.

♊ Рыбы

В Рыбах бурлит ревность и недоверие к партнеру. Вас ждет тяжелый разговор, который может определить дальнейшую судьбу ваших отношений. Вам жизненно необходимо сменить обстановку, усталость дает о себе знать, все дела даются с особым трудом, нет никакого желания работать и развиваться. Возможно, вскоре придется столкнуться с предательством или изменой, это может сильно пошатнуть вашу веру в дружбу. Займитесь своим здоровьем, пропейте курс витаминов и посетите терапевта.

Космический совет: семена ревности могут разрушить даже самые крепкие отношения, поэтому не поддавайтесь эмоциям.

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