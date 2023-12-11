Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Российской разведке удалось узнать о планах Запада на Украину.

В Евросоюзе (ЕС) определились с возможными преемниками Владимира Зеленского — президентом Украины может стать главком ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов или глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщает, что высокопоставленные западные политики все чаще рассуждают, кто займет место Зеленского. Действующего главу Незалежной необходимо заменить, считают они.

«Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства», — говорится в сообщении ведомства.

В СВР отметили, что кандидаты, способные занять президентское кресло, были отобраны в рамках встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в Брюсселе в ноябре. Рассматривались как высокопоставленные военные, так и главы ведомств и другие известные украинские политики.

Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако Зеленский заявил, что время для их проведения не пришло. В том числе, отмена выборов связана с продлением военного положения в стране.

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