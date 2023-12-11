«Все-таки возраст»: директор фонда Пахмутовой прокомментировал ее состояние

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В СМИ появилась информация о том, что актриса заболела коронавирусом. Так ли это?

Народная артистка СССР Александра Пахмутова, госпитализированная накануне, не больна коронавирусом. Об этом 5-tv.ru сообщил директор ее Фонда Евгений Малышко.

Ранее он также опроверг информацию о госпитализации актрисы, однако теперь заявил, что она все-таки находится в больнице.

«Мы в больнице находимся, но у нее простуда. Мы на всякий случай, все-таки возраст, мы волнуемся, поэтому и лечимся. Но никакого коронавируса, все было отрицательно, ничего такого нет: ни сердечного приступа, ни вируса», — рассказал Малышко.

Пахмутова, недавно отметившая 94 года, прекрасно себя чувствует и держится молодцом. В сентябре она потеряла любимого мужа и теперь постепенно привыкает к жизни без него.

Депрессии у Александры Николаевны нет, однако ее состояние довольно угнетенное. Каждый день Пахмутова вспоминает светлые моменты, связанные с супругом, и регулярно получает поддержку от близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пахмутова провела первый день рождения после смерти Добронравова.