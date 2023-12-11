Анатолия Быкова приговорили к 12 годам колонии по третьему делу

Суд в Красноярске приговорил Быкова к 12 годам за организацию убийства

Фото: Telegram / Официальный аккаунт прокуратуры Красноярского края / krpronws

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Общий срок заключения экс-депутата составит 20 лет в колонии строгого режима.

Экс-депутат Красноярского края Анатолий Быков приговорен к 12 годам лишения свободы за организацию и подстрекательство к убийству Владимира Филиппова в 1998 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Кировский районный суд Красноярска частично присоединил наказания и окончательно назначил Быкову 20 лет колонии строгого режима», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, с Быкова взыскали семь миллионов рублей в пользу потерпевшей — дочери Владимира Филиппова.

По версии следствия, Быков организовал целую группу, чтобы ликвидировать своего конкурента Филиппова. Так он хотел повысить свой авторитет в криминальном мире. Преступники выследили и застрелили жертву в июне 1998 года.

Ранее, в 1994 году, Анатолий Быков чуть не погиб в салоне собственного автомобиля — неизвестные планировали взорвать его машину. Трагедии удалось избежать, но бизнесмен решил отомстить своим обидчикам. Он заказал их убийство у давнего друга, который привлек к делу участников своей банды. Киллер согласился совершить преступление, а Быков выплатил ему 50 тысяч долларов.

В 2020 году ему было предъявлено обвинение в организации убийства двух лиц. Во время предварительного расследования причастность к совершенному преступлению Быков отрицал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гособвинение запросило почти 20 лет лишения свободы Абызову по делу о хищениях.