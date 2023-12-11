Свой хитрый план: Орбан проводит с американцами тайные переговоры по Украине

Фото: Reuters / CRISTINA SILLE

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Зачем премьер-министр Венгрии хочет объединиться с республиканцами из Америки?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет объединиться с республиканцами из Америки, чтобы с их помощью добиться прекращения помощи для Украины. Как пишет The Guardian, для этого он планирует провести с членами партии тайные переговоры.

«Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США», — сказано в статье.

Дело в том, что США больше не гарантируют Украине военную помощь. Такое заявление ранее сделал представитель Совета безопасности при Белом доме Джон Кирби. На фоне этого президент Джо Байден обвинил оппонентов из Республиканской партии в том, что отказывая в помощи Украине, они подрывают авторитет США в глазах союзников,

Премьер-министр Венгрии решил взять ситуацию под свой контроль: он убежден, что никакие заявления Байдена не сработают, и помощи от Конгресса больше не будет. Поэтому Орбан хочет заблокировать помощь также со стороны Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему депутат Верховной рады Украины назвал премьера Венгрии Орбана «петухом».