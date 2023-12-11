По кривой дорожке: кто из российских звезд столкнулся с проблемами с законом

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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В список вошли знаменитые артисты, известные каждому.

Порой кажется, что знаменитости — это неприкосновенные звезды, которые блистают своим талантом и невероятной историей успеха. И порой эта «история» действительно удивительна. Ведь для того, чтобы достичь вершины, порой необходимо подняться с самого дна. Так, некоторые популярные артисты столкнулись со многим, в том числе и с проблемами с законом. Другие же и вовсе свернули с пути после того, как уже добились успеха. 5-tv.ru собрал список звезд, которые пошли не по той «дорожке».

Савелий Крамаров

Савелий Крамаров. Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Кто не знает знаменитый советский фильм «Неуловимые мстители», который прославил начинающего актера Савелия Крамарова, исполнившего «бурнаша» Илью Верехова. Однако артист имел действительно сложное прошлое и темную страницу в своей биографии. В 1970-е он объезжал подмосковные церкви с целью покупки икон за бесценок, которые позже можно было переправить заграницу контрабандой и выгодно продать. Крамарова задержали, и актер некоторое время провел в камере предварительного заключения. Выбраться ему помогли связи, но «урок» артист запомнил на всю жизнь.

Владимир Долинский

Владимир Долинский. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Владимир Долинский, известный по таким фильмам, как «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен», тоже в начале своей карьеры столкнулся с проблемами с законом. В 1973 году его обвинили в незаконных валютных операциях. Актеру грозило около 15 лет лишения свободы, и кто знает, как бы сложилась его жизнь, если бы он не освободился досрочно. В 1977 по ходатайству труппы Театра сатиры Владимир Долинский вышел на свободу.

Николай Годовиков

Николай Годовиков. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Одна из самых ярких ролей Николая Годовикова — роль красноармейца Петрухи в прославленном фильме «Белое солнце пустыни». Но после выхода кинокартины фанаты недоумевали и не понимали, куда пропал их любимый актер. Еще в юношестве он попал в детскую комнату милиции. А позже, уже в осознанном возрасте, Годовиков оказался в тюрьме за тунеядство. После освобождения он получил второй срок за кражу, а в конце 80-х годов был осужден и в третий раз. Только спустя время артист смог вернуться на экраны, и то только на эпизодические роли.

Эдуард Изотов

Эдуард Изотов. Фото: Кадр из к/ф «Кодекс бесчестия», реж. Всеволод Шиловский, 1993 г.

Иванушка из культовой музыкальной сказки «Морозко» в исполнении Эдуарда Изотова очень полюбился зрителям. Но и у него есть темная история, несмотря на то что карьера артиста складывалась вполне успешно. Как и актер Владимир Долинский, Изотов был осужден за валютную операцию. Вместе со своей женой Эдуард пытался купить земельный участок для постройки дома, но денег не хватало, что и сподвигло пару на обмен долларов на рубли. В местах тюремного заключения актер провел три года, а после освобождения постарался продолжить играть в Театре киноактера.

Игорь Петренко

Игорь Петренко. Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

С актером театра и кино Игорем Петренко в подростковом возрасте случилась действительно ужасающая история. Вместе с другом он постарался «убрать» кредитора. Жертву застрелили в собственной квартире, и будущего артиста задержали как соучастника преступления. В суде учли его молодой возраст и в 1997 году приговорили к восьми годам лишения свободы условно. В 2000 году Петренко уже закончил Высшее театральное училище и смог построить карьеру, несмотря на страшный эпизод своей жизни.

Валерий Николаев

Валерий Николаев. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артист Валерий Николаев известен не только своим творчеством, но и многократным нарушением правил дорожного движения. Еще в марте 2016 года актера лишили водительских прав, но даже такая мера не смогла остановить Николаева от вождения машины. После его задержали повторно.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Настоящую звезду полюбившегося многим телесериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкарову в 2019 году задержали в состоянии наркотического опьянения, что стало настоящим шоком для фанатов. Также у актрисы нашли при себе запрещенные вещества. Но артистку не посадили, а потребовали штраф за хранение наркотиков. Суд учел, что она ранее не была судима и является матерью.

Витас

Витас. Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Самым большим количеством неприятных инцидентов может «похвастаться» знаменитый певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев). По итогам расследования ему часто приходилось отвечать в порядке административной и даже уголовной ответственности. Первый случай произошел в 2003 году, когда артиста осудили за незаконный сбыт оружия. После в 2013 году он совершил наезд на велосипедистку, а также нецензурно оскорбил полицейских. В 2018-м Грачев начал стрельбу из стартового пистолета из своего дома, чем вызвал широкий резонанс общественности.

Гуф

Гуф. Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Певец Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, не раз попадал в скандалы, связанные с хранением и употреблением наркотических веществ. Музыкант признавался, что раз в несколько месяцев попадает в реабилитационный центр для зависимых. За долгие годы употребления наркотиков здоровье артиста заметно ухудшилось, что сказалось и на его психическом состоянии. Поведение Долматова порой действительно вызывает вопросы у фанатов.

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