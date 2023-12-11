По кривой дорожке: кто из российских звезд столкнулся с проблемами с законом
Владимир Долинский и Эдуард Изотов имеют судимости за операции с валютой
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
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В список вошли знаменитые артисты, известные каждому.
Порой кажется, что знаменитости — это неприкосновенные звезды, которые блистают своим талантом и невероятной историей успеха. И порой эта «история» действительно удивительна. Ведь для того, чтобы достичь вершины, порой необходимо подняться с самого дна. Так, некоторые популярные артисты столкнулись со многим, в том числе и с проблемами с законом. Другие же и вовсе свернули с пути после того, как уже добились успеха. 5-tv.ru собрал список звезд, которые пошли не по той «дорожке».
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров.
Кто не знает знаменитый советский фильм «Неуловимые мстители», который прославил начинающего актера Савелия Крамарова, исполнившего «бурнаша» Илью Верехова. Однако артист имел действительно сложное прошлое и темную страницу в своей биографии. В 1970-е он объезжал подмосковные церкви с целью покупки икон за бесценок, которые позже можно было переправить заграницу контрабандой и выгодно продать. Крамарова задержали, и актер некоторое время провел в камере предварительного заключения. Выбраться ему помогли связи, но «урок» артист запомнил на всю жизнь.
Владимир Долинский
Владимир Долинский.
Владимир Долинский, известный по таким фильмам, как «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен», тоже в начале своей карьеры столкнулся с проблемами с законом. В 1973 году его обвинили в незаконных валютных операциях. Актеру грозило около 15 лет лишения свободы, и кто знает, как бы сложилась его жизнь, если бы он не освободился досрочно. В 1977 по ходатайству труппы Театра сатиры Владимир Долинский вышел на свободу.
Николай Годовиков
Николай Годовиков.
Одна из самых ярких ролей Николая Годовикова — роль красноармейца Петрухи в прославленном фильме «Белое солнце пустыни». Но после выхода кинокартины фанаты недоумевали и не понимали, куда пропал их любимый актер. Еще в юношестве он попал в детскую комнату милиции. А позже, уже в осознанном возрасте, Годовиков оказался в тюрьме за тунеядство. После освобождения он получил второй срок за кражу, а в конце 80-х годов был осужден и в третий раз. Только спустя время артист смог вернуться на экраны, и то только на эпизодические роли.
Эдуард Изотов
Эдуард Изотов.
Иванушка из культовой музыкальной сказки «Морозко» в исполнении Эдуарда Изотова очень полюбился зрителям. Но и у него есть темная история, несмотря на то что карьера артиста складывалась вполне успешно. Как и актер Владимир Долинский, Изотов был осужден за валютную операцию. Вместе со своей женой Эдуард пытался купить земельный участок для постройки дома, но денег не хватало, что и сподвигло пару на обмен долларов на рубли. В местах тюремного заключения актер провел три года, а после освобождения постарался продолжить играть в Театре киноактера.
Игорь Петренко
Игорь Петренко.
С актером театра и кино Игорем Петренко в подростковом возрасте случилась действительно ужасающая история. Вместе с другом он постарался «убрать» кредитора. Жертву застрелили в собственной квартире, и будущего артиста задержали как соучастника преступления. В суде учли его молодой возраст и в 1997 году приговорили к восьми годам лишения свободы условно. В 2000 году Петренко уже закончил Высшее театральное училище и смог построить карьеру, несмотря на страшный эпизод своей жизни.
Валерий Николаев
Валерий Николаев.
Артист Валерий Николаев известен не только своим творчеством, но и многократным нарушением правил дорожного движения. Еще в марте 2016 года актера лишили водительских прав, но даже такая мера не смогла остановить Николаева от вождения машины. После его задержали повторно.
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева.
Настоящую звезду полюбившегося многим телесериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкарову в 2019 году задержали в состоянии наркотического опьянения, что стало настоящим шоком для фанатов. Также у актрисы нашли при себе запрещенные вещества. Но артистку не посадили, а потребовали штраф за хранение наркотиков. Суд учел, что она ранее не была судима и является матерью.
Витас
Витас.
Самым большим количеством неприятных инцидентов может «похвастаться» знаменитый певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев). По итогам расследования ему часто приходилось отвечать в порядке административной и даже уголовной ответственности. Первый случай произошел в 2003 году, когда артиста осудили за незаконный сбыт оружия. После в 2013 году он совершил наезд на велосипедистку, а также нецензурно оскорбил полицейских. В 2018-м Грачев начал стрельбу из стартового пистолета из своего дома, чем вызвал широкий резонанс общественности.
Гуф
Гуф.
Певец Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, не раз попадал в скандалы, связанные с хранением и употреблением наркотических веществ. Музыкант признавался, что раз в несколько месяцев попадает в реабилитационный центр для зависимых. За долгие годы употребления наркотиков здоровье артиста заметно ухудшилось, что сказалось и на его психическом состоянии. Поведение Долматова порой действительно вызывает вопросы у фанатов.
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