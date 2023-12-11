Что происходит? Аренда жилья резко подорожала в крупных городах России

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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В чем заключаются причины этой ситуации?

Аренда жилья в крупных городах подорожала на 25%. Об этом «Известиям» рассказали специалисты рынка недвижимости.

Больше всего арендная плата подскочила в Нижнем Новгороде — на 28%, и в Челябинске — на 26%. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 14% и 13%.

Основные причины заключаются в том, что сейчас спрос превышает предложение, а также выросли ипотечные ставки на жилье на вторичном рынке. Кроме того, люди активно покупали новостройки на этапе строительства, и теперь — пока дома не сдали — ждут окончания их возведения в съемных квартирах.

Ранее 5-tv.ru писал, что аренда квартир в Петербурге и других крупных городах России резко подорожала — в среднем на 10-15%. Как рассказали риелторы, в первую очередь повышение коснулось эконом-сегмента.

И дело не только в сезонном росте — традиционно арендное жилье немного дорожает в августе–сентябре. На ситуацию повлияло повышение ключевой ставки, а также изменение условий ипотеки.