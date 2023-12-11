Шольц во лжи: однопартийцы канцлера ФРГ обвинили его в энергокризисе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

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От политика потребовали пересмотреть внешнюю политику Германии.

Недовольство зреет и в Германии. Правда, там виной всему собственный канцлер, которого буквально уличили во лжи касательно причин энергокризиса в стране. По версии Олафа Шольца, он возник из-за прекращения поставок российского газа в Европу якобы по инициативе Москвы.



Но однопартийцы напомнили своему лидеру, кто именно решил отказаться о дешевого топлива и к чему все это привело. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит.

Протесты даже в собственных рядах — однопартийцы Шольца устроили бунт прямо во время речи Канцлера на съезде социал-демократов.

Переодетые в «ангелов смерти» — вот уже и они выступают против нынешней германской внешней политики и поставок оружия на Украину.

Именно это Шольцу удается лучше всего. Особенно, когда он вновь начинает рассуждать об энергокризисе, взрывном росте цен на газ и возникших в результате экономических потрясениях. Канцлер, наконец, определился, кто является причиной всех страданий. И это, конечно же, не он сам.

При том, что как раз Россия даже в нынешних условиях не останавливает «западное направление», а газ продолжает поступать в Европу, в том числе транзитом через Украину. Не смотря на санкции, не смотря на подрыв «Северных потоков» и не взирая на политику «ненависти» по отношению к Москве, которую сам же Шольц насаждает со всех возможных трибун. Так не сама ли Германия собственноручно загоняла себя в этот газовый тупик?

Олафу Шольцу было бы не лишним вспомнить свои же слова, когда в феврале 2022-го года он лично объявил о «смене газового курса» и преодолении «российской зависимости» в этой сфере.

Но что по итогам: одну зависимость сменили на другую — невыгодные закупки у Норвегии, строительство терминалов для приемки более дорогого американского СПГ. А чего стоил один только поклон германского министра экономики Роберта Хабека перед наследным принцем Катара.

Все это и правда похоже на оправдания Шольца от безысходности. Своей антироссийской риторикой канцлер решил блеснуть в тот самый момент, когда его рейтинг бьет антирекорды.

Согласно последним замерам, Олаф Шольц самый непопулярный канцлер Германии за четверть века, стремительно утрачивает доверие и его партия. В Бундестаге над ним уже откровенно смеются, очередной приступ хохота вызвали неуклюжие попытки коалиции спасти бюджет на будущий год всего за несколько недель до каникул.

Но Германии на самом деле не до смеха. Из-за дыры в казне размером в 60 миллиардов евро — чрезвычайная ситуация — профсоюзы готовятся к ликвидации рабочих мест, неопределенность по всем социальным выплатам, включая пенсии. На этом фоне от Шольца буквально начинает ускользать власть, в стране может появится еще один — «теневой» канцлер. Из-за того, что все расходы теперь будут проходить строго через министра финансов (Кристиан Линднер — Прим.ред.), в его руках теперь право вето, такое вот раздвоение личностей.

Немецкие политологи вынуждены прибегать теперь к терминам из области психиатрии.

В таких условиях канцлеру все сложнее излучать уверенность. За целый час его выступления на партийном съезде наблюдатели насчитали лишь пару минут непродолжительных аплодисментов. Рукоплескать нечему. Ведь и «слово года» в Германии и то — выбрано на злобу дня: «Krisenmodus». То есть «режим кризиса». Хотя, наверное, правильнее уже было бы говорить о кризисе — режима.