Взяли штурмом: десантники заняли позиции ВСУ под Артемовском

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Бойцы ВДВ разбили элитное подразделение украинских войск и взяли 20 пленных.

Наши десантники захватили позиции ВСУ под Артемовском. Штурмовики ВДВ выдвинулись в атаку на боевых машинах и застали противника врасплох. Войдя в лесопосадку, которую контролировали украинские националисты, они из стрелкового оружия подавили сопротивление и зачистили участок.

Поддержку наступавшим десантникам оказывали с воздуха. Операторы беспилотников сбрасывали боеприпасы прямо на боевиков. В итоге ликвидировано большое количество солдат ВСУ, 20 — сдались в плен.