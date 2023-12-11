Часто об этом забывают: какие обязанности есть у работодателя перед сотрудниками

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Читайте нас в: Дзен Новости

Не каждый начальник и подчиненный знает о правах друг друга.

В желании получить поскорее профессиональный опыт или заработать деньги многие сотрудники забывают о том, что не только они имеют обязанности перед начальством, но и наоборот. В беседе с Газета.ру HR-менеджер Марина Ходорковская рассказала, что может требовать сотрудник от работодателя.

Так, первая обязанность — это индексировать зарплаты сотрудников. Однако в данном вопросе государственные служащие могут полагаться на закон. При этом правильно сформулированный порядок индексации в трудовом договоре или внутренних документах — ключ к успешному управлению.

«Поднимая зарплаты вовремя, работодатель создает не только благоприятные условия для сотрудников, но и укрепляет свою репутацию», — отметила специалист.

Также работодатель имеет право в случае порчи имущества сотрудником требовать с него лишь сумму, не превышающую среднемесячный заработок работника. К примеру, если стоимость сломанного ноутбука составляет 100 тысяч рублей, а зарплата у сотрудника 70 тысяч рублей, то он не обязан возмещать полную стоимость поврежденного оборудования.

«Важно найти баланс между поддержанием ответственности и уважением к финансовым возможностям каждого сотрудника», — добавила Ходорковская.

Кроме того, работодатель обязан гарантировать сохранение работы беременным женщинам. При этом он должен адаптировать нагрузку в связи с новым положением женщины. А также предоставить отпуск по беременности и родам, который составляет 140 календарных дней. Он делится пополам — 70 дней до родов, столько же после родов.

«Работодатель также обязан продлить срок действия срочного трудового договора до завершения беременности или окончания отпуска по беременности и родам, если отпуск был предоставлен», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал ТОП-5 ошибок при поиске работы.