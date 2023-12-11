Депутат Верховной рады Украины назвал премьера Венгрии Орбана «петухом»

Фото: www.globallookpress.com / Lian Yi

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Киевские политики не в первый раз позволяют себе оскорбления в адрес европейских лидеров.

По мнению депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — «петух». Пост такому заявлению Гончаренко без стеснений посвятил своему Telegram-каналу.

Киевские политики не в первый раз позволяют себе оскорбления в адрес европейских лидеров. В этот раз такая реакция случилась на фоне того, что венгерский чиновник честно сказал — ЕС не сможет принять Украину в сообщество по ряду разнообразных причин.

И основная проблема в том, что Украина — одна из лидеров всего мира по уровня коррупции в стране. Орбан давно уже заявил, что не собирается способствовать ошибкам Евросоюза в этом вопросе.

И в тот же день президент Незалежной Владимир Зеленский во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея побежал общаться с венгерским премьером. На кадрах трансляции было видно, как Орбан что-то настойчиво втолковывает Зеленскому. Разговор долго не продлился.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский закон о нацменьшинствах раскритиковали в Венгрии.