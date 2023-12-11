Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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По мнению Конгресса, США и так уже отправили украинскому президенту достаточно денег.

Конгресс США требует склонить президента Украины Владимира Зеленского к проведению переговоров с Россией. И чем скорее, тем лучше. Об этом в соцсети Х сообщил конгрессмен Мэтт Гетц.

«Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру», — написал он.

Член палаты представителей известен требованиями прекратить финансирование Киева. Два месяца назад спикер Конгресса США Кевин Маккарти был отправлен в отставку большинством голосов. За проголосовали 216 человек, против — 210. Впервые в истории США случилось отстранение спикера нижней палаты. И все из-за киевского режима.

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