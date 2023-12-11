Инфаркт и отмена спектаклей: как живет Боярский после череды неприятностей

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Тревожные новости о здоровье народного артиста РСФСР появляются все чаще и чаще.

Тревожные новости о здоровье народного артиста РСФСР Михаила Боярского появились в конце ноября. Тогда сообщалось, что знаменитость экстренно госпитализирован с инфарктом в одну из питерских больниц. Как сейчас чувствует себя актер и какие у него планы на ближайшее будущее?

Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 28 ноября. Эту информацию подтвердил его сын Сергей. Однако сестра актера сообщала противоположную информацию — она утверждала, что у знаменитости был не инфаркт, а некие другие проблемы с сердцем. По ее словам, она общалась с братом, и тот ее успокоил, сказал, что чувствует себя нормально.

Врачам достаточно быстро удалось стабилизировать его состояние. На момент поступления актер сохранял ясное сознание и на самочувствие не жаловался. В больнице артисту провели комплексную интенсивную терапию и коррекцию метаболических нарушений. Кроме того, специалисты убрали несколько бляшек, которые вызывали опасения, поставили второй стент и сделали комплексное хирургическое исследование. В начале декабря артиста выписали. Однако спектакли с его участием перенесли.

При этом за последние пару лет это не первый случай, когда Боярский попадает в больницу. Так, в пандемию коронавируса он сильно заболел. Тогда врачам тоже удалось поднять на ноги артиста, но постковидный синдром все же настиг его. Тогда знаменитость признавался, что очень долго восстанавливался и тяжело. У него была даже депрессия, от которой избавиться смог не сразу.

«Я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии», — делился актер.

Кроме того, вместе с этими тревожными новостями о госпитализации актер начал передавать части своего бизнеса близким. Тогда поклонники предположили, актер действительно себя плохо чувствует, и поэтому решил кое-какие моменты уладит так сказать «заранее».

Сейчас актер действительно все еще восстанавливается после инфаркта, однако заканчивать карьеру не намерен. Несмотря на возраст, Боярский продолжает гастролировать. Также соглашается выступить на корпоративах. Кроме того, снимается в фильмах. Только в этому году Боярский появился в двух картинах. Правда весной этого года артист заявил, что планирует перестать работать в театре. Ему уже сложно петь, танцевать и даже двигаться на сцене.

При этом артисту, несмотря на загруженность, хватает сил критиковать свою единственную дочь Елизавету. Так, четыре года назад он заявил, что ни одна роль его наследницы не вызывает у него гордости. Ее работу он назвал «романтической юностью». Однако во внуках своих он души не чает.

Вместе с тем, актер тщательно следит и за происходящим в мире. Хоть он и не любит отвечать на вопросы о политике, но если уж ему зададут острый вопрос, непременно ответит, что думает. Еще восемь лет назад актера включили в список сайта «Миротворец» и запретили ему въезд в «УССР». Оказалось достаточно лишь того, что артист поставил свою подпись под письмом поддержкой в адрес решения президента России Владимира Путина по Крыму.

«Вы думаете, я удивлен этой новостью? Отнюдь нет! Уже перестал обращать внимание на такие события, поскольку они меня не удивляют», — отвечал Боярский.

Он вообще убежден, что весь кризис и угрозы со стороны европейских стран пугают только тех, кто привык делать бизнес за пределами страны и действует в своих личных интересах. Все остальные не пропадут.

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