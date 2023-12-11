«Русские наступают»: командующий ВСУ бьет тревогу
Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
ВС РФ побеждают по всей линии фронта.
Армия Российской Федерации продолжает уверенно наступать по всему фронту, это признание сделал в своем Telegram-канале украинский генерал и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Он отметил, что ситуация на восточном направлении фронта очень осложняется для украинских боевиков. ВС РФ уверенно наступают, в связи с чем генерал объединился с командирами и проанализировал обстановку на поле боя. ВСУ пытаются принять тяжелые решения и создать комплекс мер по созданию крепкой оборонительной линии, но пока безуспешно.
Кроме того, осложняет ситуацию то, что боевики нерационально используют некоторые боеприпасы.
Ранее 5-tv.ru раскрыл хронология убийства Ильи Кивы.