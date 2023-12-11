Сильно разнятся: чем отличаются потребности в сексе у мужчин и женщин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory; 5-tv.ru

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Почему у мужчин всегда повышенное влечение, а женщины, наоборот, чаще холодны и не разделяют любовь к сексу?

Чуть ли не 80% мужских разговоров крутятся вокруг сексуальных тем. Они обсуждают прелести представительниц прекрасного пола, хвастаются друг перед другом эротическими похождениями. В то время как женщины намного сдержаннее в данном вопросе. Чтобы найти сексуальное настроение, нужны определенные обстоятельства. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сексолог и психолог Татьяна Короткова объяснила, почему именно так происходит и что влияет на половое влечение у мужчин и женщин.

Так, за половое влечение у мужчин отвечает гормон тестостерон. Чем его больше в крови, тем желание мужчины заняться сексом возникает чаще. Некоторые мужчины также воспринимают секс как еду, утоление жажды, успокоение своего одного из самых главных инстинктов. У женщин же все обстоит немного иначе.

«У женщин в крови тестостерона совсем мало, для женщины настроиться на секс гораздо сложнее, потому что здесь есть и психологическая, и моральная составляющая, и стрессы, и дети, и проблемы на работе. В общем, женщины очень много думают. Для мужчин все гораздо проще», — пояснила врач.

Если же партнеры не могут договориться о необходимом друг для друга количестве секса, специалист порекомендовала либо прийти к какому-то среднему число, которое устроит обоих, либо придется разойтись и искать того партнера, с кем вы будете совпадать по своей сексуальной конституции.

«Сексуальная конституция бывает трех видов: слабая, средняя и сильная. Ее не изменить, она дана нам с рождения, поэтому с ней приходится жить, под нее приходится подстраиваться», — подытожила Короткова.

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