Дальнобойщик чуть не потерявший сына: жизненный путь звезды мелодрам Батурина

Фото: Кадр из сериала «По воле случая», 2023 г.

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Актер пережил немало трудностей, но смог не потерять себя.

Актер Юрий Батурин обосновался в России более 30 лет назад. Путь в кинематограф был продолжительным и непростым. Сегодня его имя на слуху у многих, у него любящая и любимая жена, чудесный сын, однако, чтобы к этому всему прийти, пришлось пройти долгую и сложную дорогу.

Мечтал о сцене, а стал барменом

Батурин родился в селе Ставидла, что в Кировоградской области на Украине. После окончания школы поступил в театральное училище в Днепропетровске, а дальше решил покорить новые вершины. По приезде в Москву поступил в ГИТИС, мечтал работать в Ленкоме, но туда его не взяли. В 1990-е годы перспектив у молодого актера не было, и он совсем отчаялся связать свою жизнь со сценой. Поэтому устроился барменом в элитный ресторан в центре столицы. Молодой человек быстро освоился и запросто делал замысловатые коктейли.

Благодаря работе встретил любовь

С будущей женой Ириной актер познакомился прямо на работе. В ресторане устроили модный показ. Ирина же туда приехала в качестве манекенщицы, готовилась в бильярдной к выходу, как вдруг внезапно пролила сок на бильярдный стол. Сообщила об этом Батурину, оставила ему свой номер телефона и предложила оплатить ремонт. Батурин же не стал с девушки брать деньги, а спустя время позвонил ей и предложил сходить в кино. Ирина, не раздумывая, согласилась. Она Батурину на первой встрече показалась умной и невероятно глубокой. Поэтому уже на третьей встрече молодой человек предложил новой знакомой руку и сердце. Будущей теще он пообещал сделать ее дочь счастливой, и слово свое сдержал.

Вымоленный ребенок

Со временем Батурин сменил работу и стал дальнобойщиком. Жена же продолжала работать манекенщицей. Случайно попал на съемку рекламы, и понял, что скучает по профессии актера, решил вернуться. Вскоре Батурина пригласили на главную роль в сериале «Знахарь». Шло время, супруги занимались карьерой, а потом поняли — затянули с ребенком. Сын Богдан родился лишь через 15 лет после свадьбы и стал очень долгожданным малышом, буквально вымоленным…

Ирина забеременела уже на пятом десятке. Сын родился с тяжелой патологией, из-за чего ему сразу после рождения понадобилась операция. Но беды и после этого не отступили. Врачи не давали положительных прогнозов на дальнейшую жизнь мальчика. Батурин все это время не отходил от сына, держал за руку его и постоянно молился. И случилось чудо. Опасения за здоровье сына остались в прошлом. Сейчас Богдану десять лет, он, по признанию Батурина, самостоятельный и активный мальчик.

Потерял связь с родными

В России актер живет более 30 лет. Его родные же по-прежнему — в селе Ставидла. Поначалу знаменитость часто приезжал на Украину, но с каждый разом замечал, как портится их отношение к России. В начале нулевых стало понятно, что Незалежная выбрала курс на Запад. Батурин же окончательно понял, что его родина уже совсем не та, что была раньше. И решил — что бы не случилось, он останется жить в России.

Еще больше отношения Батурина с семьей ухудшились в феврале 2022 года. Тогда ему позвонил родной брат и очень эмоционально высказал все, что думает. Артисту слушать брата было неприятно, но он не обиделся на него. За полтора года отношения не улучшились. Теперь он через посторонних людей вынужден узнавать, как живет его семья. Таким же способом он передает фотографии родителям их внука. Ведь поговорить с ними он не может. Поэтому еще одним способом связи с ними он выбрал письма. Через них он надеется, что когда-нибудь они их прочтут, и отношения вновь наладятся…

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