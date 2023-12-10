Времени зря не теряет? Зеленский встретился с премьером Венгрии Орбаном

Зеленский в Аргентине поговорил с выступающим против членства Киева в ЕС Орбаном

Фото: Reuters / MATIAS BAGLIETTO

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Диалог удалось инициировать в Аргентине во время инаугурации нового президента.

Во время инаугурации нового президента в Аргентине Владимиру Зеленскому удалось встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном и перекинуться с ним парой слов. Об этом стало известно благодаря кадрам с церемонии, транслировавшейся на одном из местных YouTube-каналов.

Оба политика что-то тихо обсуждали, активно жестикулируя. Пока нет информации о том, в чем заключался диалог. Как подметило одно украинское издание, официальной информации о переговоров пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Орбан высказался об отношениях Венгрии и России. Страны сохраняют контакты, несмотря на давление со стороны Запада. Россия принадлежит к другой форме цивилизации, но это не мешает отношениям с Венгрией. Премьер Венгрии также отметил, что в целом большая часть мира отличается от Европы.