Иосиф Пригожин госпитализирован в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Музыкальному продюсеру стало плохо вслед за его коллегой Лерой Кудрявцевой.

Иосиф Пригожин госпитализирован в одну из больниц Москвы. В беседе с 5-tv.ru сам музыкальный продюсер заявил, что ему сейчас будут ставить капельницу, поэтому ему неудобно разговаривать по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Пригожин попал в больницу во время съемок шоу. По его утверждению, состояние улучшилось. После случившегося он уже прошел обследование. При этом онемение лица, которое тревожило тогда знаменитость, до конца еще не прошло. По словам Пригожина, внезапно ухудшившееся самочувствие, скорее всего, связано с перенесенным коронавирусом. После выздоровления пациента еще долго могут тревожить побочные явления, отметил он.