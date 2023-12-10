Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Романы с Владимиром Высоцким и Борисом Галкиным не принесли ей счастья. Настоящую любовь она встретила, когда лечилась от алкоголизма.

За два года до ухода из жизни Ирина Печерникова говорила в интервью, как бы подводя итог, что у нее была многогранная и очень интересная жизнь: замечательные роли в кино и в театре и восхитительные партнеры. Самым главным богатством, которое ей подарила судьба, Ирина считала людей, встреченных ею на жизненном пути.

Родилась Ирина 2 сентября 1945 года в Грозном, в семье геофизиков. Она была третьим ребенком. Вскоре семейство перебралось в Москву.

Ее друг фотограф Валерий Плотников вспоминал:

«Ира жила на Ленинском со своими замечательными родителями. Ее отец был ученым, ему дали квартиру от института. У Ирки имелась своя комната — роскошь по тем временам, а в доме поражало огромное количество книг. Мы были молоды и восторженны, читали стихи. У нас была прекрасная компания: Коля Бурляев, Нина Попова, я и Ира. Мы так хорошо дружили!»

Первая роль Ирины в кино — донна Анна в картине «Каменный гость», вышедшей на экраны в 1967 году. Раньше Печерникова не снималась, учась в Школе-студии МХАТ, так как боялась, что за это отчислят. Режиссер Владимир Гориккер не проводил пробы на роль, сразу выбрав Ирину. Дона Гуана в картине сыграл великолепный певец Владимир Атлантов, а для озвучки донны Анны режиссер пригласил Тамару Милашкину.

Еще во время учебы Ирину пригласили в МХАТ в спектакль «Зима тревоги нашей» по роману Джона Стейнбека. После окончания школы-студии Печерникова два года проработала в «Ленкоме». Актриса считала невероятной удачей играть под руководством Анатолия Эфроса и работать в одном коллективе с гениальными актерами, Александром Ширвиндтом, Михаилом Державиным, Львом Дуровым, Валентином Гафтом, Арменом Джигарханяном. Актерская карьера начиналась прекрасно!

Потом она перешла в Театр Маяковского, так как Эфроса сняли с должности главного режиссера, и он ушел в Театр на Малой Бронной, забрав с собой десятку «стариков» (больше увести с собой не позволили).

Любопытно, что фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» (1968), принесший Печерниковой всесоюзную славу, актриса посмотрела только в 1988 году, купив телевизор. Оказывается, она себе ужасно не понравилась на экране во время озвучки, игра показалась фальшивой.

Ирина рассказывала, что на пробах ее словно сковал паралич при виде Вячеслава Тихонова, которого она боготворила. Тот это заметил, разговорил молодую актрису, по-доброму шутя и обсуждая роли. Без его помощи, считала актриса, эти пробы она бы провалила.

Выход картины на экраны застал Ирину в больнице — она сломала обе ноги на съемках советско-польского фильма в результате неудачного прыжка. Когда в палату ей стали приносить пачки писем от зрителей, она поняла, что «Доживем до понедельника» сделал ее звездой.

Ирина Печерникова. Фото: Кадр из к/ф «Доживем до понедельника», реж. Станислав Ростоцкий, 1968 г.

В том же году Ирина снялась в еще одном фильме «Первая любовь» с Иннокентием Смоктуновским. В картине Василия Ордынского по повести Тургенева она сыграла главную роль, а потом пропала на целых четыре года.

С первым мужем, поляком Збигневым Бизонем, Ирина познакомилась вовсе не в Польше — музыкант выступал чуть раньше в Москве со своим коллективом. Ездить друг к другу в то время было слишком сложно, и влюбленная пара решила зарегистрировать брак. Молодожены уехали в Польшу, которая, по словам Валерия Плотникова, казалась райским местом с великолепным кинематографом и отличными театрами.

Однако, польские кинематограф и театр Ирину не ждали, она занималась бытом, да вязала платья. Ужасно тосковала по театру и съемочной площадке, профессия всегда для нее много значила, и радости семейной жизни не смогли перевесить восторга от удачной роли и радости пребывания на сцене. В 1973 году, проведя четыре года за границей, она вернулась в Москву.

Режиссер Театра Маяковского, где она работала до отъезда, Андрей Гончаров принял ее тепло, он был уверен, что она вернется. А вот коллектив совсем не обрадовался. По словам Ирины, к Гончарову приходили актрисы и выставляли условие: если Печерникова будет рваться в постановки, в которых играла раньше, они покинут театр.

Вспоминает Валерий Плотников:

«Гончаров действительно взял ее обратно в театр, вот только ни прежних ролей, ни прежнего положения она так и не вернула. В „Маяковке“ уже царствовала Наташа Гундарева — так же, как до своего отъезда царствовала Ира. Жизнь показала, что четыре года отсутствия для актрисы на взлете — это трагически много».

С тех пор жизнь Печерниковой больше не летела галопом, а тащилась кое-как, спотыкаясь. Пошли болезни, слабости, напасти, новые браки. Ну и алкоголь…

Все-таки еще долгое время все было не так трагично. Ирина снялась в выдающихся фильмах «Вариант „Омега“» (1975) и «Два капитана» (1976), телеспектаклях «Страницы журнала Печорина» (1975) и «Мартин Иден» (1976).

Ирина Печерникова. Фото: Кадр из сериала «Два капитана», 1976 г.

Всего же в советское время она снялась больше, чем в двадцати фильмах и телеспектаклях, из которых многие зрители вспомнят «По собственному желанию» (1973), «Человек меняет кожу» (1978), «Необыкновенное лето» (1979), «34-й скорый» (1981), «Месяц длинных дней» (1979).

В личной жизни бывало всякое. Вспыхнул яркий головокружительный роман с Владимиром Высоцким, длившийся три месяца. Но спустя это время Ирина захотела большего, а он дал понять, что на первом месте у него жена Марина Влади.

Печерникова рассказывала:

«Я почувствовала, что наши отношения перерастают в нечто большее, и в это время позвонила Марина… Я посмотрела на Володю:

— Ты ее любишь?

— Конечно!

— А я тогда зачем?! — спросила и тут же, не дожидаясь его ответа, ушла.

Я очень тяжело пережила наш разрыв. С Высоцким попала в ураган, жизнь была наполненной, а когда ушла, стало так тоскливо и пусто. Пыталась поговорить с ним по телефону, но Володя разговаривал так жестко, что я выронила трубку. На этом все закончилось».

Вторым мужем Ирины стал актер Борис Галкин. Познакомились они, когда он пришел в «Маяковку» после режиссерских театральных курсов. Кстати, в Театре Маяковского актриса проработала десять лет и в 1978 году ушла в Малый театр по приглашению известного режиссера Михаила Царева.

В театре ей всегда было непросто, так как, по ее словам, ей завидовали страшной завистью из-за красоты и таланта, ведь Печерникова претендовала на лучшие роли.

На Галкина буквально обрушилась слава, когда в 1977 году он снялся в фильме «В зоне особого внимания». Было много поездок по стране, ну а Ирина с головой погрузилась в театральную жизнь в новом коллективе. Брак себя изжил через семь лет, к тому же, по словам Печерниковой, мать Бориса приложила руку к разводу сына, так как считала, что невестка недостаточно о нем заботится и слишком занята работой. В 1982 году пара рассталась.

Про алкоголь сама Ирина рассказывала откровенно, что у нее были с ним проблемы с середины 80-х. Когда актриса поняла, что глушить плохое настроение в вине — не панацея, она открыто поехала в клинику Довженко, чтобы прекратить спекуляции на эту тему (слухи о ее пристрастии вовсю распространялись). Правда, Ирина считает, что ее открытость только навредила, тут же начали судачить, что она совсем спилась.

Зато в клинике она встретила мужчину, которого горячо полюбила. Это был актер Александр Соловьев. Моложе на семь лет, талантливый, красавец, тоже страдавший от алкогольной зависимости. Месяц они провели вместе, а потом Печерникова попросила Соловьева вернуться в семью, не хотела оставлять маленького сына без отца.

Восемь лет Ирина жила в одиночестве, с головой погрузившись в работу. И вдруг позвонил Александр. Пара поженилась и провела вместе три счастливых года. Супруг трагически погиб в декабре 1999, обстоятельства смерти неизвестны, его убили то ли на улице, то ли в милиции (последнюю версию озвучила сама Печерникова). Долгое время после похорон актриса провела в клинике неврозов.

Из театра Ирина ушла еще в 90-е и работала в антрепризных спектаклях. Болела раком, но победила страшное заболевание. В 2010 о ней вспомнили на телевидении, пригласив в шоу «Формула красоты». Актрисе сделали очень удачную пластическую операцию. Она участвовала во многих телепроектах после этого и давала различные интервью.

Последней ролью актрисы стала главная роль в фильме «Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник в 2020 году. Ирина не дождалась премьеры, скончавшись от инфаркта и не дожив один день до своего 75-летия. Она умерла 1 сентября, когда на многих телевизионных каналах шел фильм, ее прославивший, «Доживем до понедельника».

Актриса рассказывала в последнем интервью:

«Жалею ли сейчас о чем-нибудь? О том, что мы с Сашей потеряли восемь лет жизни? О том, что у меня нет детей? Нет. Еще в молодости поняла, что бессмысленно страдать по поводу того, что было или чего не было, завидовать, ревновать. Ситуацию можно только принять.

Навсегда запомнила простую истину: искусство должно поднимать над проблемами и дарить надежду. Так всегда и играла на сцене и в кино — чтобы каждый человек покидал зал с чувством, что у него на душе стало лучше и светлее».

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