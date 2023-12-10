«Встали в позу»: эксперт подчеркнул всю нелогичность обвинений Шольца в адрес РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka; ВКонтакте / Станислав Митрахович / stasmitr; 5-tv.ru

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Европа сама виновата в том, что осталась без российского газа.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц обвинил РФ в прекращении поставок газа в Европу. Но Запад сам лишил себя возможности пользоваться российским ресурсом. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Специалист обратил внимание на то, что западные страны первые объявили России экономическую войну. К тому же террористический акт на «Северных потоках» внес свою лепту в поставки газа.

«Сложно призывать к экономической изоляции России, а это официальный лозунг западной политики с февраля 2022 года, и одновременно жаловаться, что Россия якобы какие-то поставки прекращает. Вы же сами сказали, что Россия должна быть полностью изолирована. Какие даже теоретические претензии можно предъявить к российской стороне? Они звучат крайне неубедительно», — сказал эксперт.

А после начала спецоперации Еврокомиссия выпустила официальный документ, в котором призвала ЕС сократить поставки газа из России на две трети. А это между прочим противоречит требованиям заключенных контрактов, которые нельзя просто так взять и нарушить.

Преподаватель отметил, что Запад сам принял меры, из-за которых сейчас страдает.

«Это не Россия от них отказывалась… Мы работаем на свою репутацию в странах Глобального Юга и Востока. Показываем, что, в отличие от Запада, на нас можно положиться в плане долгосрочных экономических обязательств», — сказал Митрахович.

По словам эксперта, у Шольца просто нет весомых аргументов. Поэтому политик и стремится обвинить во всем Россию. Канцлер Германии просто вернулся к риторике 2022 года.

Многие страны ЕС отказались закупать российский газ после того, как Москва решила его продавать за рубли. Причем это никак заключенным контрактам не противоречит. Но западные страны «встали в позу» и решили не закупать российский газ.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономист объяснил бессмысленность обвинений Шольца в адрес России.