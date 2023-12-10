Борис Джонсон может снова стать премьером Великобритании

Daily Mail: Борис Джонсон может вновь вернуться на пост премьера Британии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Martin Dalton

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Члены парламента от правящей партии консерваторов настроены против действующего премьера Сунака.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вернуться на пост. Об этом сообщил Daily Mail.

По информации издания, представители парламента от правящей партии тори, которые выступают против нынешнего премьера Риши Сунака, предпринимают попытки подорвать его положение из-за несогласия с кадровой политикой.

«Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, которые вынашиваются членами парламента от партии тори», — говорится в публикации.

Настроенные против Сунака политики уверены, что возвращение бывшего премьера поможет предотвратить поражение их партии на выборах.

Борис Джонсон занимал должность премьер-министра Великобритании с июля 2019-го. В прошлом году он ушел в отставку из-за скандала с бывшим парламентарием Крисом Пинчером, обвиняемым в домогательстве и вечеринках во время локдауна при COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Джонсон назвал себя русофилом.