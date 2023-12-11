«Скромный парень»: Роман Архипов раскрыл пункты своего райдера

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Артист не считает себя звездой экстра-класса, поэтому и требования к организаторам выдвигает минимальные.

Новогодний райдер у певца и музыканта Романа Архипова практически не отличается от обычного. Об этом победитель проекта «Фабрика звезд» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Новогодний? Ценой только», — посмеялся артист.

Архипов добавил, что сам райдер у него довольно скромный.

«Вы знаете, я просто отношусь к райдеру. Моя задача — хорошо отработать концерт. Для этого мне надо немного вещей: полотенце, вода и отдельная комната. Технический райдер — он такой. А все остальное — это для звезд вот этих», — заметил певец.

«Он правда скромный парень», — добавила супруга исполнителя Алиса Огородникова.

Ранее певец Роман Архипов рассказал в беседе с 5-tv.ru о самом необычном корпоративе.