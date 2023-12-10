Кандидат в президенты США Ректенвальд: после СВО Донбасс останется с Россией

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Спонсирование украинского конфликта он назвал бесполезной тратой денег.

После окончания спецоперации территории Донбасса останутся под контролем России, Украина не сможет вернуть эти земли. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд.

«Конфликт <…> закончится тем, с чего все и началось, — Донбасс останется российским», — прокомментировал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Спонсирование украинского конфликта Ректенвальд назвал бесполезной тратой денег и «преступлением». По его словам, помощь Киеву не поможет ему одержать победу на поле боя.

Участник президентской гонки указал на мотивы Вашингтона в разжигании конфликта на Украине. По его словам, США тем самым обогащают собственный военно-промышленный комплекс, а на жизни украинцев им все равно.

Ректенвальд также заметил, что мечты киевского режима о свержении президента РФ Владимира Путина несбыточны. С начала СВО и по сей день позиции российского лидера только укрепляются.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.