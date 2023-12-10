«Он был хулиганом»: Савичева рассказала об отношениях с тираном

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Звезда поделилась трагичной историей из юности.

В честь выхода новой песни «Не до любви» певица Юлия Савичева рассказала об отношениях с тираном. Шокирующее признание звезда сделала в беседе с KP.RU.

По словам девушки, она долго скрывала правду. Однако больше молчать она не намерена. Савичева отметила, что из-за партнера она едва не «заработала» анорексию. Единственное, что смогло ей помочь — участие в «Фабрике звезд».

«Мне было 13 лет. Где-то через год в параллельном классе появился мальчик — он был такой хулиган, которых обычно любят девочки. Мне мальчик безумно понравился, это была моя первая влюбленность», — отметила звезда.

Савичева добавила, что в то время она носила короткую стрижку, которую сделал папа. Несмотря на мальчишескую внешность, парень заметил будущую звезду и вызвался проводить ее до дома. Так начались их отношения.

Через какое-то время мальчик начал говорить, что Савичева не столь привлекательна по сравнению с другими девушками. Артистку это очень задело, и она всячески старалась себя поменять. При этом девушка всячески скрывала правду от своих родителей.

«Мне это было очень неприятно — но такие замечания стали повторяться чаще. Я резко отреагировала на все это и перестала нормально есть, начала носить черное, отрастила волосы, стала пользоваться косметикой, чтобы не отличаться от других девочек», — отметила звезда.

www.globallookpress.com / Alexei Rodin

Чтобы добиться идеальной внешности, Савичева стала есть один глазированный сырок в день. В результате ее здоровье сильно пошатнулось. К примеру, девушка постоянно ощущала сильные головокружения. В один момент она стала весить 37 килограммов при росте в 160 сантиметров. Но молодой человек усилий не оценил и совсем перестал уделять внимание своей «девушке», заведя новую подружку.

В какой-то момент на ее болезненный вид обратили внимание родители и заставили рассказать правду. Савичеву две недели не пускали в школу, чтобы она могла хоть немного восстановиться.

Через несколько лет девушка повстречала своего будущего супруга. Он тоже был похож на хулигана, но с ним Савичева чувствовала себя в безопасности.

«Если бы не он тогда, я бы не знаю, что со мной было. Это было спасение — сначала „Фабрика“, а потом Аршинов. Я внутреннем своим чутьем поняла: он моя судьба», — заявила Савичева.

Юлия Савичева о личной жизни звезд: «Всегда кто-то будет»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева рассказала о своем отношении к хейтерам. По словам певицы, злопыхателям «очень плохо в жизни».