«Приснилась мертвая бабушка»: певец Гуров о встрече со сверхъестественным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Восходящая звезда поделился пугающим воспоминанием.

Певец Илья Гуров заявил, что верит в потусторонние силы. Об этом музыкант рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Кентервильское привидение».

По словам Гурова, ему приходится каждый раз перепроверять, выключена ли вода и закрыта ли дверь. Артисту кажется, что в квартире кто-то живет.

«У меня была ситуация, когда я снимал квартиру с друзьями. Кот, который жил у них, в один период сел и начал смотреть в одну и ту же точку, будто гипнотизируя. Оказалось, что незадолго до этого у моего друга умерла бабушка, с которой он был очень близок. Он приходит вечером с работы. Мы садимся за стол, нас четыре человека, он начинает это рассказывать. Я ответил, что Кузя сегодня сидел, смотрел в одну точку. Ночью другу приснилась бабушка и сказала, что все хорошо», — поделился Гуров.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Федункив верит в мистику. В существовании потусторонних сил женщина убедилась благодаря своим животным.