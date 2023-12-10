«Так много позитивного»: жена Уилла Смита назвала пощечину на «Оскаре» спасением для брака

Фото: www.globallookpress.com / Mark Von Holden

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Актер вступился за честь жены и влепил оплеуху дерзкому ведущему. После этого Уилл Смит потерял право посещать церемонию, но приобрел кое-что другое.

Американская актриса, певица и продюсер Джада Пинкетт-Смит рассказала о спасении ее брака с актером Уиллом Смитом благодаря знаменитому инциденту на «Оскаре», когда ее супруг ударил комика Криса Рока.

В конце марта 2022 года голливудский актер во время церемонии 94 по счету церемонии вручения статуэток наотмашь врезал телеведущему, имевшему неосторожность высмеять проблемы с внешностью у Джады. Тогда Крис Рок сказал, что жена Уилла Смита напоминает ему героиню фильма «Солдат Джейн». В нем исполнительница главной роли Деми Мур «под ноль» остригла роскошные локоны. Но если Мур пошла на это шаг ради роли, то Пинкетт-Смит решилась убрать шевелюру из-за проблем со здоровьем.

Взбешенный дерзостью Рока Смит, не помня себя, сорвался с места и на глазах всего зрительного зала, а заодно и зрителей трансляции, зарядил кулаком оппоненту прямо в лицо.

После этого актер навсегда лишился возможности посещать церемонию, подвергся травле, уехал в Индию на ретрит. Казалось, последствиям не будет конца и края. На днях же Пинкетт-Смит дала откровенное интервью, в котором созналась: мужской поступок Смита перевесил чашу весов в пользу сохранения семьи. До этого певица всерьез задумывалась над тем, чтобы подать на развод, но после того, как муж отстоял ее честь, она посмотрела на него совсем иначе.

«После многих лет, проведенных в попытках понять, уйду ли я от Уилла, мне потребовалась эта пощечина, чтобы окончательно понять, что я никогда не оставлю его. Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло. Сейчас я называю это святой пощечиной», — сказала она в беседе с The Independent.

Брак Джады и Уилла длится вот уже больше 26 лет — пара поженилась в 1997 году. Супруги воспитывают троих детей: Джейден, Уиллоу и Трей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Уилл Смит не живет с женой уже семь лет, но на развод супруги так и не подали