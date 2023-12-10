«Если она живет с вами, тут проблема»: Харламов объяснил, как правильно любить тещу

Юморист Харламов: чтобы хорошо относиться к теще, нужно сильно любить жену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как звезда юмора общался с мамами своих возлюбленных?

Артист Гарик Харламов заявил, что его отношения с тещами складывались прекрасно. Об этом юморист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Теща».

«Если теща живет отдельно, и у нее есть муж, все замечательно. Если она живет с вами, тут проблема. <…> Любовь к теще? Нужно сильно любить свою жену, чтобы этой любви хватило и на тещу», — заявил юморист.

Сама Гузеева считает, что теща не должна лезть в отношения молодых. Телеведущая очень не любила, когда кто-то вмешивался в ее жизнь.

«Оставьте и не лезьте с советами» — Гузеева и Харламов о семейных отношениях

Ранее 5-tv.ru сообщал, как завершился многолетний конфликт Гузеевой и Харламова. Их противостояние длилось много лет. Все началось после того, как юморист опубликовал у себя в блоге фрагмент мультфильма «Простоквашино» с наложенным звуком из передачи про женитьбу. Мем с Гузеевой моментально стал вирусным и заполонил интернет.

По словам Харламова, он не старался задеть Гузееву. Однако ведущей такое внимание было неприятно. Понять друг друга им помогли съемки в совместном фильме. В будущем юморист пообещал быть помягче.