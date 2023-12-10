«Я съедал их сердца»: подлинная история «пензенского потрошителя»

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Сам молодой человек в разговоре с правоохранителями позже называл себя хищником и очень гордился своими злодеяниями.

В городе Белинский, где родился и вырос «пензенский потрошитель», живет всего несколько тысяч человек. Городок считается неблагополучным: здесь практически нет работы. От безделья местные жители нередко прикладываются к бутылке. Именно такая печальная участь постигла мать антигероя этой истории. В свои 24 года Александр Бычков получил славу, от которой кровь стынет в жилах: молодой человек убивал, расчленял и ел своих жертв, причем делал это настолько изощренно, что позавидовал бы и сам Чикатило.

Тяжелое детство «пензенского хищника»

Отца Бычкова не стало в возрасте 40 лет, а оставшаяся одна с тремя детьми на руках мать «пензенского потрошителя» быстро потеряла силы в борьбе с нищетой. Женщина начала пить, сыновей оставляла на попечение слепой матери. Дети фактически были предоставлены сами себе, следить за ними было некому. В худшие дни своего существования мать могла ошпарить сыновей кипятком и избивать кипятильником — так она «мотивировала» детей приносить домой деньги, чтобы были средства на выпивку.

На правах старшего ответственность за судьбу младших братьев взял на себя Саша Бычков. Школьник рвал жилы, чтобы обеспечить им спокойное существование и уберечь от всех бед, подрабатывая то на автомойке, то охранником в местном супермаркете.

Напряжение сказывалось на Бычкове отрицательно: в какой-то момент Саша и сам начал выпивать, а позже дни попойки сопровождались скандалами с избиениями матери. Когда в 2009 году его родственницу забрала к себе родственница из соседнего села, Александр переехал в опустевший дом. В том же году пропал первый человек: за семь лет проживания с горе-родственниками в нем вырос и окреп настоящий зверь.

Первая жертва «пензенского потрошителя»

Евгения Жидкова, приехавшего из соседнего поселка в Белинский за документами для оформления пенсии, Бычков встретил в центральном парке. Тот сидел на лавочке и распивал спиртное. Слово за слово, и Бычков сам не заметил, как Жидков оказался у него дома. Переступить порог злополучной квартиры гостю города было уже не суждено. Искать мужчину изначально не собирались: практически никто из местных не знал о визите Жидкова. Если бы о пропаже не забеспокоились родственники самого «туриста», о содеянном Александром узнали бы много позже, пишет KP.RU.

В личном дневнике, найденном правоохранительными органами позже, «пензенский маньяк» с особым удовольствием рассказывал о мотивах преступления. Так, по свидетельствам Бычкова, убивать Жидкова изначально он вовсе не собирался. Приезжий подошел к нему на улице и занял у него пять рублей, а позже принес спиртное и предложил «пропустить чекушку». После нескольких душещипательных бесед убийца пригласил гостя города к себе домой, где попойка продолжилась. В какой-то момент, будучи уже «под градусом», хозяин дома и гость разругались в пух и прах, Бычков ударил пенсионера раскладным ножом под нижнюю челюсть. Сумедэксперты скажут потом, что смерть наступила мгновенно. От произведенного собственным действием эффекта выходец из многодетной семьи получил такое удовольствие и прилив сил, что спустя время убийство станет для него главным источником эйфории.

фото из открытых источников

«Привет» из прошлого

Следующей жертвой хищника, почувствовавшего вкус крови, станет не кто-нибудь, а сожитель матери. Владимир Березовский не отличался стремлением к романтике, предпочитая выпивать с избранницей, что очень злило Сашу Бычкова. Из примерного семьянина Березовский быстро превратился в пропоицу: с предыдущей супругой мужчина вынужден был развестись, а дочь от первого брака ему видеть категорически запретили.

Постоянные пьяные вечеринки в доме матери настолько довели старшего сына Ирины Бычковой, что в какой-то момент тот решил поступить радикально. Голову жертвы нашли в лесополосе отдельно от тела. Судя по всему, прикончить нерадивого отчима Саша сумел не сразу: в дневнике он напишет, что нож сломался об кость жертвы, завязалась драка. Добивать названного родственничка пришлось металлическим обломком.

Вслед за пропажей Березовского список исчезнувших стал расти чуть ли не в геометрической прогрессии. Полицейские начали бить тревогу: количество убитых провоцировало нешуточную панику среди местных жителей. Совсем скоро свалилось новое несчастье — убили местного парня Алексея Кутузова. Он был на заработках в Москве, приехал к родителям в Белинский, пошел за табаком и пропал. Исколотое ножом тело нашли в центре города. Следом исчезли еще двое местных — Лев Андреев и Евгений Марширов. Изначально в убийствах подозревали «местного сумасшедшего» Александра Жуплова. Более того, мужчина в злодеяниях даже сознался, решив, что это отличный способ прославиться и подзаработать, но показания с реальной картиной не стыковались. В разное время количество подозреваемых по этим делам доходило до 500 человек.

Как выследили «пензенского потрошителя»

Вычислить в примерном семьянине (пусть и с особенностями поведения) Саше Бычкове извращенного и жестокого маньяка удалось практически чудом. Молодой человек изощренно «жонглировал» обстоятельствами и способами расправы, что не позволяло полиции выстроить систему в единую картину. В личном дневнике уверенный в собственной нерушимости преступник писал: он очень горд тем фактом, что следственный отдел не в силах его поймать, а в иных случаях делал все, чтобы подразнить детективов. Однажды с тремя отрезанными головами в пакете Бычков зашел выпить в рюмочную, а затем проехал с этим «грузом» на автобусе. Мысль о том, что в любой момент полиция может задержать его и найти останки человеческих тел в мешке, будоражила.

В момент, когда ожидание ареста и возмездие затянулось, Бычков решился на еще более изощренную расправу. Под руку «вершителю судеб», как сам называл себя обвиняемый, подвернулся Аркадий Аракелян. Мужчина одним из немногих догадывался, кто на самом деле стоит за зверскими расправами и исчезновениями людей. Чтобы немного подзаработать на этом, Аракелян назначил Бычкову встречу и озвучил свои соображения, попросив за молчание 15 тысяч рублей. Жажда наживы привела местного жителя прямо в лапы пензенского потрошителя: последний, не медля ни минуты, расправился с жертвой, вырезал у нее сердце, съел его в заброшенном здании, а голову забрал с собой в качестве «трофея». Планировалось, что череп вымогателя станет для Александра новой пепельницей.

«Еще одного я убил осенью. Перерезал ему горло и, когда он скончался, затащил его в кусты. Вспорол ему живот и грудную клетку, а затем вырезал его сердце. Труп я, конечно, спрятал, а вот сердце забрал с собой. Далее я его отмочил и сварил, потом разрезал, зажарил и съел с острым кетчупом и хлебом. Еда оказалась прикольной», — писал Бычков в дневнике, ставшем доказательством очередного убийства.

Всего на счету Александра Бычкова оказалось порядка девяти убийств. Долгожданная «слава» пришла к нему, когда история с вырезанным сердцем стала достоянием общественности. Вся страна содрогнулась, узнав подробности извращенных преступлений, совершенных без капли жалости. Кроме погибшего Аракеляна Бычков успел приготовить и съесть останки еще нескольких человек, а после этого был пойман. Пензенский областной суд приговорил каннибала, признанного экспертизой вменяемым, к пожизненному заключению. Сейчас он находится в специальной колонии на острове Огненный в Вологодской области и все еще считает Чикатило своим кумиром. Впрочем, своего учителя рецидивист и маньяк давно превзошел.

Ранее 5-tv.ru писал об истории «бабы Яги из Петербурга», старушке, которая убивала и расчленяла своих жертв.