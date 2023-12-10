В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной
Концертный директор Горох объяснил ухудшение состояния Надежды Бабкиной
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Певице резко стало дурно на записи концерта для российских бойцов.
Журналисты раскрыли новые подробности внезапного обморока народной артистки РФ Надежды Бабкиной. 9 декабря знаменитость приехала в студию федерального канала, чтобы принять участие в записи концерта для российских военных, а затем знаменитости резко стало плохо. Сообщалось, что певице вызвали скорую помощь и на время увели за кулисы.
В беседе с РИА Новости концертный директор Бабкиной Сергей Горох раскрыл новые детали произошедшего. По его словам, полноценного обморока со всеми вытекающими, о котором сообщают СМИ, на самом деле не было. Бабкиной действительно стало нехорошо, но со сцены звезда сумела уйти самостоятельно, хоть и не без сопровождения медиков.
«Она в обморок не упала. Она вышла с номером своим, с „Русской песней“, спели песню, сказала речь для героев. И почувствовала себя нехорошо. Дежурный врач сопроводил ее за кулисы, мы посадили ее в кресло, вызвали скорую на всякий случай», — уточнил он.
Сейчас, по словам официального представителя, жизни певицы ничего не угрожает. Предварительной причиной ухудшения состояния певицы могло стать переутомление.
«Врач сказал, что нужно немножко отдохнуть, и через полчаса мы продолжили выступления. Надежда Георгиевна находится дома, отдыхает», — резюмировал Горох.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с Надеждой Бабкиной во время съемок.