«Сколько мимо прошло. Я устал»: Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Поп-король признался, за десятилетия популярности он изрядно вымотался.

Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры. Артист в одном из последних интервью признался, что сильно вымотался за годы нахождения на сцене, ему тяжело даются гастроли, да и он сам уже не хочет ездить по стране.

«Я только работал. Знаешь, сколько мимо прошло всего?! Жизнь, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха», — признался Киркоров.

По его словам, он только в последние годы позволил себе немного затормозить ритм жизни и начать наслаждаться жизнью, общением с детьми, нашел время для личной жизни. Артист добавил, что устал от гастрольной деятельности, ему очень тяжело стало это делать. Однако прощаться с поклонниками в ближайшее время он вовсе не намерен. В следующем году знаменитость выступит в свой 57-й день рождения с новым шоу. Даже несмотря на то, что встретил избранницу, отношения с которой тщательно скрывает.

Впрочем, возможно, не слишком сильно. Артисту приписывают роман с продюсером Татьяной Тур. Они не раз уже выходили вместе в свет. Их видели на премьере фильма «Теща» — игриво улыбающихся, любующихся друг другом. Спутница называла Киркорова любимым мужчиной и сообщала журналистам, что Новый год встретит в его доме. В ответ исполнитель величал даму сердца бриллиантом, на фоне которого все его украшения — просто цацки. А когда Тур заговорила о праздновании Нового года, благосклонно кивал и загадочно улыбался.

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