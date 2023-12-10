Фото: REUTERS

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В ВСУ катастрофическая нехватка людей, и власти всеми силами затыкают дыры и больными мужчинами, и женщинами. Кто следующий — старики или дети?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отправлять на поле боя ограниченно годных призывников, зачисляя их в штурмовые подразделения. Об этом открыто сообщил в интервью одному из украинских телеканалов Роман Костенко — секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Удалось придумать новые правила — теперь призывник может считать ограниченно годным исключительно для военкомата, а когда он попадает в армию, то этот вопрос просто-напросто «исчезает». Костенко подчеркнул, что таких людей часто отправляют в тылы, но командиры подразделений перенаправляют их на выполнение боевых задач.

Все происходящее, разумеется. влияет на приток добровольцев в ряды ВСУ исключительно негативно.

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